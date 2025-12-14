Boric felicita al ultraderechista Kast tras triunfo: ‘Estoy orgulloso de la democracia’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales, durante una llamada telefónica transmitida por televisión, y lo invitó a un desayuno este lunes en el palacio de La Moneda para iniciar la transición, invitación que el presidente electo agradeció al expresar su deseo de que “sea una transición muy ordenada y respetuosa”.

“Hoy le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y ha sido elegido Presidente de la República de Chile. Es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad y mucho trabajo”, dijo el mandatario progresista, que no se pudo presentar a la reelección y dejará el poder en marzo.

Boric se puso “a disposición” del exdiputado ultraconservador “para colaborar con los destinos de la patria” y dijo que la llamada telefónica “no es solamente un acto protocolar”

“Una de las cosas que he sentido muy fuertemente en estos cuatro años de Gobierno es el valor profundo de las instituciones, de la democracia y, sobre todo, de su pueblo. Estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes celebren y quienes estén triste. Con la democracia Chile se enorgullece”, indicó Boric.

Kast, por su parte, agradeció las felicitaciones, y mostró su deseo de que “sea una transición muy ordenada, respetuosa”.

“Una vez jure el 11 de marzo, como corresponde, me interesaría mucho contar con sus opiniones y mirada de lo que es el país”, replicó el ultraderechista Kast desde su despacho.

“Chile es más grande que usted, que yo, que todos quienes hemos pasado, y se construye sobre la base de lo que otros han hecho antes. Espero que eso también lo inspire”, concluyó Boric.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.