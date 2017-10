Los bosques verticales de Milán traspasan fronteras

Las dos torres Bosco Verticale (Bosques Verticales) del arquitecto italiano Stefano Boeri, con más de 20 mil plantas y árboles, son un concepto de éxito mundial, con imitaciones en todo el planeta, desde Holanda a China.

En el barrio milanés de Porta Nuova, la gente mira absortada los dos rascacielos boscosos, donde viven algunos famosos como el futbolista croata Ivan Perisic.

Alerces, cerezos, manzanos, olivos, hayas... En cada balcón crecen decenas de plantas o árboles elegidos y posicionados en función de su resistencia al viento y de sus preferencias en materia de luminosidad o humedad.

Este proyecto "nació de mi obsesión por los árboles" y de una reflexión sobre "la manera en la que podían convertirse en componente esencial de la arquitectura", explica a la AFP Stefano Boeri. También es una iniciativa ecológica. "En 2007 estaba en Dubái y miraba esa ciudad que cruza en medio del desierto, con más de 200 torres de vidrio que multiplican el efecto del calor", recuerda.

Así nació la idea de un edificio que pueda, "además de acoger la vida, contribuir a reducir la contaminación de la ciudad, porque los árboles absorben las micropartículas y el CO2". "Las ciudades producen actualmente alrededor del 75% del CO2 presente en la atmósfera" y "llevar más árboles a la ciudad significa combatir al enemigo en el lugar", estima el arquitecto.

El Bosco Verticale se compone de dos torres de 110 y 76 metros. No es el único edificio con cubiertas vegetales. Hay otros, sobre todo en Singapur o París, como la "Tower Flower". Pero la originalidad del Bosco Verticale le valió en 2014 el prestigioso International Highrise Award (Fráncfort) y en 2015 el título de edificio más bello y más innovador del mundo, otorgado por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Chicago).

"Vivir aquí es algo único, estamos en contacto directo con las plantas, todo ello en pleno centro de la ciudad y en un rascacielos supermoderno", declara Simona Pizzi, que ve las montañas desde su apartamento en la planta 14. "Las plantas han crecido mucho en estos últimos tres años, las vemos cambiar con las estaciones", cuenta.

Boeri trabajó con botánicos durante tres años para crear un vivero con mil árboles "que fueron educados para crecer en condiciones" específicas, con el fin de plantarlos. Hubo muchos desafíos; el tamaño y la estructura de los balcones y parapetos destinados a acoger la vegetación, la forma de "fijar" las raíces de los árboles o el peso y la composición de la tierra.

También se hicieron pruebas de resistencia en un centro especializado en huracanes en Miami. "Por cada persona que vive en el edificio hay unos dos árboles, 10 arbustos y 40 plantas", destaca Boeri.

El proyecto rebosa de poesía, con sus 9 mil mariquitas (también conocidas como vaquitas de San Antonio en algunos países) colocadas para luchar contra los parásitos sin pasar por los pesticidas, y que se multiplicaron en pocas semanas.

"Lo extraordinario y con lo que no contábamos es la cantidad increíble de pájaros que anidaron allí. Tenemos pequeños halcones en los tejados, vencejos que habían desaparecido antes de la ciudad de Milán", enumera, satisfecho, el arquitecto.

Boeri y su equipo trabajan ahora en una decena de proyectos de Bosco Verticale en el mundo: Lausana (Suiza), Utrecht (Holanda), Sao Paolo (Brasil), Tirana (Albania).