Panamá, 28 de febrero del 2026

    Reacciones en la región

    Brasil condena ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

    EFE
    Brasil condena ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán
    Imagen de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/Andre Borges

    El Gobierno de Brasil condenó este sábado los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y afirmó que la negociación es “el único camino viable para la paz” en la región.

    En un comunicado, la cancillería expresó la “profunda preocupación” de Brasil por las acciones militares y subrayó que ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, un camino que Brasil ha defendido tradicionalmente como solución a las tensiones en Oriente Medio.

    Asimismo el Ejecutivo instó a los involucrados a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de civiles y de infraestructuras civiles.

    EFE

    Agencia de noticias


