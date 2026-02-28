Brasil condena ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de Brasil condenó este sábado los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y afirmó que la negociación es “el único camino viable para la paz” en la región.

En un comunicado, la cancillería expresó la “profunda preocupación” de Brasil por las acciones militares y subrayó que ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, un camino que Brasil ha defendido tradicionalmente como solución a las tensiones en Oriente Medio.

Asimismo el Ejecutivo instó a los involucrados a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de civiles y de infraestructuras civiles.