Brasil lanza en Belém un fondo mundial para proteger los bosques tropicales

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó este jueves un fondo para proteger los bosques tropicales del mundo, entre ellos la Amazonía, en el primer día de la cumbre de líderes previa a la COP30 en Belém.

Este fondo de inversiones, que aspira a captar 25,000 millones de dólares de gobiernos y 100,000 millones de inversores privados, será uno de los “principales resultados concretos” de la conferencia contra el cambio climático de la ONU, dijo Lula.

Tras la presentación oficial del instrumento, llamado “Tropical Forests Forever Facility” (TFFF), Noruega anunció su intención de invertir 3,000 millones de dólares.

“Es vital frenar la deforestación para reducir los impactos del cambio climático”, sostuvo el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, citado en un comunicado oficial.

Oslo se posiciona así como el principal inversor hasta ahora, aunque su apoyo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.

Brasil e Indonesia anunciaron aportes de 1,000 millones de dólares cada uno, según el anfitrión, mientras que Francia comprometió 575 millones y Portugal, cerca de 1.15 millones, según sus respectivos gobiernos.

El ejecutivo brasileño dijo que espera que Alemania también anuncie contribuciones el viernes.