Panamá, 06 de mayo del 2026

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    Brote de hantavirus en crucero: España autoriza llegada del MV Hondius

    Alis Fernández
    Brote de hantavirus en crucero: España autoriza llegada del MV Hondius
    Se prevee que el barco arrivará a Islas Canarias en alrededor de 3 a 4 días. EFE/Elton Monteiro

    España recibirá en las Islas Canarias a la embarcación MV Hondius, que permanece detenida en Cabo Verde tras detectarse un brote infeccioso de hantavirus a bordo.

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    ‘Somos personas, no solo noticia’: el clamor de los pasajeros atrapados en el crucero afectado por el hantavirus

    Según informó el Ministerio de Sanidad, la solicitud fue realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, apelando al Derecho Internacional y al principio humanitario.

    En el comunicado se señala que se realizará un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de emergencia en el lugar donde se encuentra actualmente, mientras que el resto de la tripulación seguirá su rumbo hacia las Islas Canarias, adonde se prevé que llegarán en un plazo de tres a cuatro días.

    Resaltaron que, una vez arriben a territorio español, los pasajeros y la tripulación serán examinados nuevamente y trasladados a los países correspondientes. Asimismo, señalaron que tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados para esta situación, evitandotodo contacto con la población local”.

    [También le puede interesar leer: La OMS cree que la infección con hantavirus se produjo fuera del crucero]

    La OMS ha señalado que “Cabo Verde no puede realizar esta operación” y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las “condiciones necesarias”.

    Además, indicaron que “el Gobierno también ha aceptado la petición del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en estado grave y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado en el día de hoy”.

    De acuerdo con información de EFE, el departamento de salud del país insular africano detalló que “el buque transporta 147 personas, entre pasajeros y tripulación”, de los que “tres personas presentan síntomas, han sido debidamente evaluadas y asistidas por un equipo sanitario y actualmente se encuentran clínicamente estables”.

    Se conoce además que la embarcación transporta el cuerpo de uno de los fallecidos por el brote de hantavirus y −de acuerdo con información de la OMS reportada el domingo 3 de mayo− se han confirmado en total seis casos.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia

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