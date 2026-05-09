Brote de norovirus afecta a pasajeros del crucero Caribbean Princess

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 100 pasajeros y 13 tripulantes reportaron síntomas gastrointestinales durante el viaje; la compañía implementa medidas de aislamiento y desinfección

Un brote de norovirus afectó a pasajeros y tripulación del crucero Caribbean Princess, operado por Princess Cruises, durante su viaje que que zarpó de Fort Lauderdale, según informó el Vessel Sanitation Program (VSP) del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

De acuerdo el informe, el crucero zarpó desde el 28 de abril y el brote fue notificado este jueves, 7 de mayo. La nave debe llegar a Port Canaveral el próximo lunes, 11 de mayo.

Durante la travesía, 102 de los 3,116 pasajeros (3.3%) y 13 de los 1,131 miembros de la tripulación (1.2%) reportaron síntomas gastrointestinales, principalmente diarrea y vómitos, señala el CDC.

Princess Cruises informó que activó su plan de prevención y control de brotes, aumentando los procedimientos de limpieza y desinfección, aislando a los enfermos y tomando muestras para análisis. Además, señaló que consultó con el CDC sobre las medidas de saneamiento y el manejo de casos reportados.

Crucero con más de 3 mil pasajeros. Archivo.

Por su parte, el VSP inició una evaluación ambiental y una investigación de campo para ayudar a controlar la situación.

El CDC recuerda que los pasajeros pueden protegerse siguiendo las recomendaciones de higiene a bordo y reportando cualquier síntoma de manera oportuna al centro médico del crucero, lo que asegura permite detectar rápidamente brotes de enfermedades gastrointestinales y limitar su propagación.

El brote en el Caribbean Princess se da en momentos en que otro crucero de lujo, el MV Hondius, enfrenta un brote de antavirus que ha dejado al menos tres personas fallecidas.

Los reportes indican que el norovirus no suele ser grave en personas sanas, pero es muy contagioso y puede causar brotes importantes, especialmente en lugares cerrados como ocurrió con el Caribbean Princess.

Se trata de un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, es decir, inflamación del estómago y los intestinos. Es una de las causas más comunes de diarrea y vómitos de origen viral en todo el mundo, tanto en adultos como en niños.