BTS se alista para su regreso: Suga es el último en servicio militar

Jungkook y Jimin, integrantes de la banda surcoreana de K-pop BTS, fueron dados de baja este miércoles, tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio, y ahora solo queda un miembro enlistado del septeto más famoso del K-pop, que podría volver este año a los escenarios.

Ambos artistas se alistaron juntos en diciembre de 2023 como soldados activos en la Brigada de Artillería de la 5.ª División de Infantería del Ejército. Su liberación sucede apenas un día después de la de RM y V que fueron dados de baja el martes 10 de junio, tras completar su servicio militar obligatorio, en lo que supuso un paso más hacia el esperado regreso del septeto a los escenarios.

Ambos artistas se enlistaron en diciembre de 2023 como soldados activos: RM sirvió en la banda militar del Ejército y V en una unidad de misiones especiales bajo la Policía militar.

La emotiva salida del servicio militar de miembros de BTS

RM sorprendió con una interpretación en saxofón, mientras que V apareció cargando dos ramos de flores. Ambos ofrecieron mensajes de agradecimiento.

«Fue el servicio militar más corto de la historia», bromeó RM, quien añadió que, pese a los momentos duros, aprendió a valorar el trabajo de quienes protegen al país. «Gracias por esperarnos», dijo dirigiéndose a sus fans.

Al completar el servicio militar este mes de junio de 2024 RM, V, Jimin y Jungkooky se suman a Jin y J-Hope, quienes completaron su servicio en 2023 y se espera el gran reencuentro de la banda surcoreana.

Al salir del servicio militar Jimin y Jungkook se presentaron en una breve ceremonia en un estadio público en el condado de Yeoncheon, provincia de Gyeonggi, unos 70 kilómetros al norte de Seúl, vistiendo su uniforme militar.

Los cantantes se dirigieron a la prensa y a los numerosos seguidores que se reunieron desde primera hora del día. El acto fue transmitido por varios canales surcoreanos y recibió una amplia cobertura en directo.

"Ha pasado bastante tiempo desde el covid-19 y luego el servicio militar, así que muchas gracias por esperarnos", dijo Jimin, quien afirmó que se prepararán para mostrar una versión “aún mejor” del grupo. Explicó que el servicio no es una experiencia fácil, alentando a sus fans a dedicar palabras cálidas a los soldados que vean pasar.

“Hace tiempo que no estoy frente a una cámara, y me da un poco de vergüenza porque ni siquiera me maquillé, así que no sé bien qué decir”, expresó Jungkook, para después agradecer a los compañeros con los que compartió el servicio.

Solo queda pendiente el regreso de Suga

Ahora solo queda pendiente el regreso de Suga, quien fue asignado como agente de servicio social por motivos de salud y concluirá su deber el próximo 21 de junio.

Jimin y Jungkook han desarrollado también exitosas carreras en solitario, en los que destacan sus primeros lugares en la lista Billboard Hot 100 con sus temas ‘Like Crazy’ y ‘Seven’, respectivamente.

Hybe, la empresa matriz de BigHit Music, decoró su sede en Seúl con logos de BTS y de ARMY, además del mensaje ‘We Are Back’, que permanecerá visible hasta el 29 de junio.

Con seis miembros ya de regreso y uno más a punto de finalizar, la vuelta completa de BTS a los escenarios parece estar cada vez más cerca.