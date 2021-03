Bukele asegura que no negociará con opositores en el Congreso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en la noche de este domingo 21 de marzo que no negociará con la derecha e izquierda opositora cuando en mayo asuma el nuevo Congreso que será dominado por sus aliados, pero sí hablará con la sociedad civil.

“No negociaremos con Arena y el FMLN ni con sus satélites, todos sabemos cuales son, no negociaremos con ellos, pero no por soberbia o prepotencia sino porque ese fue el mandato del pueblo salvadoreño, no negociar con los mismos de siempre”, aseguró Bukele en una cadena nacional por radio y televisión.

El mensaje del mandatario ocurre luego que el pasado 19 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los aliados del gobernante tendrán 61 de los 84 escaños del Congreso unicameral.

Nuevas Ideas (NI), una agrupación conservadora que Bukele impulsó, obtuvo 56 legisladores, mientras que el partido GANA, que llevó a Bukele a la presidencia en 2019, obtuvo 5 asientos, de acuerdo con los resultados finales divulgados el viernes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras los comicios quedaron diezmados la opositora derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con 14 escaños, y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que tendrá 4.

Ambos partidos se habían alternado el poder en el país desde el fin de la guerra civil (1980-1992). Es la primera vez en casi tres décadas que un presidente tiene una amplia mayoría en el Parlamento.

Los cinco escaños restantes de la próxima legislatura quedarán en manos de otros pequeños partidos.

El mandatario arremetió en el mensaje a la nación en contra del FMLN y Arena, a quienes retrató como los partidos que se han encargado de “bloquear” a su gobierno desde el Congreso y los acusó de beneficiar únicamente a “grupos de poder”.

“El pueblo decidió que los votos del Frente (FMLN) y Arena fueran irrelevantes para cualquier decisión legislativa (en la próxima legislatura) y lo será así por los próximos tres años”, insistió el presidente.

Los nuevos diputados tomarán el relevo en el Congreso el 1 de mayo.

Bukele aseguró que al tomar posesión el nuevo Congreso hablará con “organizaciones sociales, con analistas, académicos, empresarios, sindicatos, gremiales y, sobre todo, hablaremos con la población”.