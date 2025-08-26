Panamá, 26 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN

    Bukele dice que la disciplina en las escuelas de El Salvador es para ‘evitar’ las pandillas

    EFE

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió el lunes las medidas de “orden” y “disciplina” implementadas en las escuelas públicas del país y ordenadas por la recién nombrada ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, al mismo tiempo que señaló que son para “evitar” las pandillas en las escuelas.

    El mandatario publicó un video en X donde muestra a supuestos miembros de pandillas y escribió: “Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros”.

    Bukele señaló que “no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo”.

    “Hoy, muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles; otras, a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos”, señaló.

    De acuerdo con el presidente salvadoreño, “las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse”.

    “Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, escribió y agregó “El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen”.

    El nombramiento de Trigueros, que ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha dividido opiniones en el país, con posiciones a favor y en contra.

    Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde la pasada semana un estricto control que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de “orden y disciplina” impulsada -como una de sus primeras acciones- por la ministra Trigueros.

    Además, la ministra ha enviado a las escuelas públicas un Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre, según lo anunció Trigueros en X el domingo.

    “Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales como: Buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas”, apuntó.

    Según el documento publicado por la ministra, la omisión de lo mandado equivaldrá a entre 1 y 15 “deméritos” que contemplan suspensión del año escolar y de ‘privilegios escolares’.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Corte no admite amparo contra orden de Meduca de retener salarios a docentes que participaron de huelga. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • CSS responde por retraso del bono de $50 a jubilados: ‘No está en nuestras manos’. Leer más
    • Sábado Picante: Un viaje en los rieles de la incertidumbre. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más