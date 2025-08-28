Bukele y el senador republicano Ted Cruz hablan sobre ‘tácticas’ para combatir a las maras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El senador republicano estadounidense Ted Cruz informó este miércoles que se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien conversó sobre “tácticas antiterroristas” de “vanguardia” para “combatir” a las pandillas, también llamadas maras.

Cruz detalló en la red social X que la reunión con el mandatario se llevó a cabo el martes y que también se encontró con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y “otros líderes en El Salvador”.

“Discutimos cómo El Salvador desarrolló tácticas antiterroristas de vanguardia para combatir las pandillas, transformando su país de uno de los más peligrosos de la tierra a uno de los más seguros, reduciendo la tasa de homicidios en un 98 %”, publicó, y agregó “lo que estoy viendo sobre el terreno es un éxito asombroso”.

En respuesta a la publicación del senador, el mandatario salvadoreño escribió en X: “Gracias, senador. Fue un honor para nosotros darle la bienvenida a nuestro país”.

El senador estadounidense también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad para pandilleros donde también estuvo un grupo de más de 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos y acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua.

“Sin duda, esta experiencia será clave para compartir los logros alcanzados en materia de seguridad y fortalecer nuestras estrategias contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, publicó en X el ministro Villatoro.

Cruz llegó el martes al país centroamericano, de acuerdo con la Embajada de EE.UU. en El Salvador, y brindó en un hotel de San Salvador una conferencia de prensa a la que fueron invitados algunos medios de comunicación.

“El Salvador es un socio crítico, tenemos intereses alineados, quiero expresar mi admiración por la labor que ha realizado el presidente Nayib Bukele, ha sido una labor extraordinaria cómo él ha logrado detener las pandillas, es una demostración de liderazgo”, afirmó el senador en la conferencia de prensa, según una publicación del periódico local Diario El Mundo (DEM).

Cruz detalló que la alianza entre Estados Unidos “se va a enfocar en golpear duramente a las pandillas transnacionales” y en las cárceles.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales.

El acercamiento entre ambas administraciones, impulsado principalmente por un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos por supuestamente pertenecer al Tren de Aragua, banda criminal que nació en las cárceles de Venezuela, ha llegado al nivel que analistas y organizaciones consideran que han violado derechos humanos de manera conjunta.

Así, la organización Cristosal apuntó recientemente que “en este escenario se ubican dos Estados actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas”.