Panamá, 02 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Despliegue militar

    Buques de guerra de Estados Unidos e Israel realizan maniobras en el mar Rojo

    Europa Press
    Buques de guerra de Estados Unidos e Israel realizan maniobras en el mar Rojo
    El 'USS Delbert D. Black' y el 'INS Eilat' en aguas del mar Rojo Remitida / Handout por Centcom

    Buques militares de Estados Unidos y de Israel han realizado unas maniobras conjuntas en el mar Rojo, según han informado las autoridades estadounidenses, en una acción “rutinaria” a pesar de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

    “El destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke ‘USS Delbert D. Black’ realiza maniobras marítimas rutinarias con el buque militar israelí ‘INS Eilat’ en el mar Rojo tras una escala programada el 1 de febrero de 2026”, ha publicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en redes sociales junto a una imagen de ambas embarcaciones.

    “El entrenamiento coordinado ha demostrado la fuerte vinculación militar entre la Quinta Flota de Estados Unidos y la Armada israelí”, ha añadido el Centcom.

    El domingo eran las Fuerzas Armadas israelíes las que informaban de estas maniobras “parte de la cooperación entre la Armada israelí y la Quinta Flota de Estados Unidos en la zona del mar Rojo”.

    Estados Unidos ha amenazado con nuevos ataques sobre Irán para forzar una negociación sobre su programa nuclear. Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto están intentando sentar a ambas partes a negociar en medio de la retórica subida de tono de los dirigentes de los dos países.

    Europa Press

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • Gobierno, gremios y sindicatos se pronuncian tras el fallo contra el contrato de PPC. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más