Panamá, 22 de junio del 2026
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    Burnham, candidato a suceder a Starmer, jura como diputado en el Parlamento británico

    EFE
    Burnham, candidato a suceder a Starmer, jura como diputado en el Parlamento británico
    El exalcalde de Mánchester Andy Burnham a su llegada a Westminster para tomar posesión de su acta de diputado. EFE/EPA/Tolga Akmen

    El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, asumió este lunes su puesto como diputado en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, tras ganar el pasado 18 de junio un escaño por la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra.

    Junto con otros dos nuevos parlamentarios de distintos partidos, Burnham juró el cargo en presencia de la oposición y de sus correligionarios laboristas, que sonreían desde sus asientos en la cámara baja.

    El político de 56 años llegó a Londres desde Mánchester en tren esta tarde, a fin de tomar posesión de su escaño y poder así optar a suceder al primer ministro, Keir Starmer, al frente del Partido Laborista y del Gobierno.

    Starmer anunció este lunes su dimisión al constatar que había perdido la confianza de su grupo parlamentario tras la derrota registrada por el laborismo en las elecciones locales y regionales de mayo, pese a que llegó al poder con una mayoría absoluta en las generales de 2024.

    El antiguo fiscal del Estado adelantó que el 9 de julio empezará el periodo de presentación de candidaturas para sustituirle, que se cerraría antes del receso veraniego del Parlamento, previsto para el 16 del próximo mes.

    Si solo hubiera un candidato a sucederle, lo que cada vez parece más probable, no haría falta celebrar unas elecciones internas, que en todo caso quedarían resueltas para septiembre.

    Para presentarse, los aspirantes necesitan el apoyo de un 20 % del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados, así como de entidades afiliadas al laborismo.

    Burnham ya ha indicado que cuenta con los avales necesarios, mientras que el exministro Wes Streeting, que se perfilaba como su principal rival, anunció este lunes su apoyo al exalcalde, lo que refuerza la posibilidad de que sea proclamado líder sin oposición.

    EFE

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