¿Cuánto cabello cubre la cabeza de Donald Trump?, no mucho

¿Cuánto cabello cubre la cabeza del presidente estadounidense Donald Trump? No mucho, según un video muy compartido el miércoles en las redes sociales.

En las imágenes, grabadas la semana pasada, se ve al presidente de Estados Unidos abordando el avión presidencial Air Force One, cuando una fuerte ráfaga de viento lo despeina.

La cámara muestra al septuagenario de espaldas, revelando una extendida calvicie desde el cuello hasta la parte superior de la cabeza del presidente.

Estas imágenes pasaron inicialmente desapercibidas, pero fueron tuiteadas por una reportera del Huffington Post, Ashley Feinberg, y se volvieron virales.

if someone were to have a scalp reduction scar, it would be here pic.twitter.com/Q8OKMT26P3