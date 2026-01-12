Panamá, 12 de enero del 2026

    MADURO ESTÁ DETENIDO EN EU

    Cabello dice que la eventual reapertura de embajadas con EU busca proteger a Maduro

    EFE
    Diosdado Cabello. Getty Images

    El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que el avance en la reapertura de las Embajadas del país caribeño y Estados Unidos responde principalmente a la protección del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en territorio estadounidense acusados de delitos de narcoterrorismo tras ser capturados en una operación militar en Caracas.

    “Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos”, señaló en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

    Cabello indicó que en este momento no hay funcionarios diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos que puedan asistir al mandatario y a su esposa, salvo los abogados que, dijo, no son venezolanos.

    La idea principal, prosiguió el ministro, es poder velar por la “salud y el estado” de Maduro y de Flores, así como seguir avanzando en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

    El viernes, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado al “restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países” y para abordar las consecuencias del “secuestro” de Maduro y Flores, capturados el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

    EFE

    Agencia de noticias

