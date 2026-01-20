Panamá, 20 de enero del 2026

    Cabello dice que Venezuela está ‘en paz’ tras cumplirse dos semanas del ataque de Estados Unidos

    EFE
    Fotografía cedida por Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, del ministro de esa cartera, Diosdado Cabello, en su programa de televisión "Con el mazo dando". EFE/Ministerio Del Interior Justicia y Paz

    El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el país está “tranquilo” y en “paz”, tras cumplirse dos semanas del ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    “Este pueblo está así tranquilo, en paz, porque está la revolución bolivariana, de otra forma no sería así”, señaló el también ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa semanal de la formación chavista.

    Cabello resaltó que luego del ataque estadounidense no hubo manifestaciones que apoyaran esta acción en el país caribeño, al tiempo que dijo que el Gobierno chavista se mantiene trabajando en el ámbito político, económico y social.

    “Seguiremos nosotros en la calle junto al pueblo en nuestra lucha de todos los días, jamás los malos hijos de esta patria van a imponer la maldad en Venezuela, jamás, no tienen posibilidad alguna de hacerlo”, agregó.

    Cabello sostuvo que las agresiones contra el país serán enfrentadas desde la diplomacia.

    “Nosotros no tememos a sentarnos a hablar con quien tengamos que hablar”, indicó.

    Desde la captura del presidente venezolano y de su esposa, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela.

    Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, cargo que asumió el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia.

    Rodríguez inició un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones estadounidenses, y el jueves se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia de inteligencia.

    El Gobierno encargado venezolano, que Donald Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

    EFE

    Agencia de noticias


