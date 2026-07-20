Cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada: por qué esta condena cierra todo un capítulo en la historia del narco en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Gerardo Lissardy - BBC News Mundo

La cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada dictada en Estados Unidos este lunes define mucho más que el modo en que este viejo capo de las drogas acabará su vida: también señala el fin de un capítulo único en la historia del narco en México.

Zambada, así como el otro cofundador del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, encarna la figura del líder narco mexicano que por décadas fue omnipotente a fuerza de balas y billetes, con una astucia que asombró al mundo.

Como él mismo relató al declararse culpable en agosto de 2025 de los cargos de narcotráfico que enfrentaba en EE.UU., “El Mayo” comenzó a cultivar marihuana en las montañas de Sinaloa en 1969 con un amigo. Tenía 19 años.

Escondía las plantas ilícitas entre hileras de maíz. Y, aunque la primera cosecha fue peor de lo esperado, le dio 27 kilos de hierba que vendió por unos US$400, señala un documento que presentó su defensa este mes.

Con el tiempo creció en el negocio hasta controlar las rutas de cocaína de Sudamérica a EE.UU. y liderar junto a Guzmán lo que EE.UU. llegó a definir como “la mayor organización de tráfico de drogas del mundo”.

Pero, tras su disparatada captura en 2024 y su admisión de culpabilidad, el septuagenario Zambada ahora ha sido condenado a cadena perpetua por el juez federal Brian Cogan, quien siete años antes dispuso la misma pena para “El Chapo”.

La sentencia ordenó además incautarle US$ 15.000 millones, la suma de ganancias que EE.UU. estima que ha tenido el cartel y que Zambada aceptó previamente como adecuada.

Con la caída de otros viejos capos mexicanos, la sentencia de “El Mayo” augura la desaparición de ese tipo de narco absoluto, que pasó de cultivar marihuana a dominar cada faceta del tráfico de drogas diversas y retó al propio Estado, explican expertos.

“Es una generación de líderes criminales que se agota, o se agotó”, le dice a BBC Mundo David Mora, analista sénior en México del International Crisis Group e investigador sobre crimen organizado.

“Es como que se extinguen estos grandes capos”, agrega, aunque “el problema del narcotráfico y la violencia no se extingue: continúa, y van en ascenso otras figuras”.

Cambio de era

Zambada y Guzmán se asociaron tras una disputa que surgió en la década de 1990 entre narcos y un enfrentamiento de “El Chapo” con el cartel de Tijuana, según testimonios y documentos judiciales.

En esos tiempos también se tejían alianzas entre carteles colombianos y mexicanos para enviar cocaína a EE.UU.

"El Chapo" Guzmán cumple cadena perpetua en una cárcel de EE.UU. como ahora deberá hacerlo su socio histórico "El Mayo" Zambada. / AFP via Getty Images

Si bien manejaban diferentes grupos y operaciones, Zambada y Guzmán comenzaron a invertir juntos en partidas de toneladas de cocaína y en llevarlas a grandes ciudades estadounidenses de distintas formas.

Además de medios de transporte terrestre, llegaron a compartir aviones, submarinos, lanchas rápidas y barcos, relató Jesús Zambada, hermano de “El Mayo”, como testigo del juicio a Guzmán en 2018 mientras aguardaba su propia condena por narcotráfico en EE.UU.

La asociación entre “El Mayo” y “El Chapo” fue la génesis del cartel de Sinaloa, que con el tiempo adquiriría una estructura cada vez más compleja con transportistas, jefes de plaza que controlaban territorios, lavadores de dinero, personal de seguridad y sicarios.

Pero la estructura siempre fue vertical, con Zambada y Guzmán como líderes máximos que supervisaban todo y tenían la última palabra.

El cartel corrompió gobiernos, asesinó rivales y se expandió por varios países.

Aunque se volvió el más poderoso en México, hubo en paralelo otros carteles con líderes principales que acabaron muertos o presos. Algunos aguardan ahora su turno ante la justicia de EE.UU. —y negocian posibles acuerdos de culpabilidad.

Uno de ellos es Vicente Carrillo Fuentes, un líder del cartel de Juárez que primero se alineó con el de Sinaloa y luego con sus rivales Los Zetas, en una sangrienta guerra entre los grupos.

Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy" y líder del otrora poderoso cartel de Juárez, aguarda su turno ante la justicia de EE.UU. / AFP via Getty Images

Otro es Rafael Caro Quintero, quien también se inició cultivando marihuana y pasó a traficar otras drogas hasta ser llamado “Narco de narcos”. Está acusado de ordenar el asesinato del agente antidrogas estadounidense Enrique Camarena en 1985.

Aquel brutal homicidio tras el secuestro y tortura del agente de la DEA movió a México y EE.UU. a lanzar una creciente ofensiva contra los carteles y sus principales cabecillas.

Pero las organizaciones criminales mantuvieron su reto al Estado, aún después de que el gobierno mexicano declarase la guerra al narco en 2006, movilizara a los militares para combatirlos y el país ingresara en una espiral de violencia con cientos de miles de muertos y desaparecidos.

A medida que perdían líderes históricos e incorporaban al negocio nuevas drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, los narcos adaptaron su organización a nuevas realidades.

Los carteles empezaron a fragmentarse. Y los grandes capos a ser historia.

“El panorama se aleja de la era del líder único y todopoderoso”, le dijo a BBC Mundo Ray Donovan, un exjefe de operaciones de la DEA, tras la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar en febrero en México, donde era el hombre más buscado.

Donovan, que supervisó los esfuerzos que ayudaron a detener a “El Chapo” en 2016 en México, agregó que los carteles ahora buscan “estructuras de liderazgo más resilientes e interconectadas”, con métodos operativos que incluyen mandos descentralizados.

Estilos diferentes

Aunque fueron socios durante tanto tiempo, Zambada y Guzmán tuvieron estilos y trayectorias muy distintas como líderes narcos.

“El Chapo” cayó preso en distintas ocasiones y protagonizó dos fugas carcelarias de película en México que alimentaron su fama global, volviéndose personaje legendario de marketing y series de TV, algo que le seducía cada vez más.

La figura de "El Chapo" Guzmán adquirió fama mundial y fue utilizada para vender diversos productos en su estado originario de Sinaloa. / AFP via Getty Images

“Suministro más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie en el mundo”, se jactó en una entrevista con el actor estadounidense Sean Penn para la revista Rolling Stone mientras estaba prófugo, antes de su arresto definitivo.

En cambio, “El Mayo” siempre mantuvo un perfil más bajo, casi como un fantasma: apenas se conocía su rostro en público y nunca había sido arrestado hasta hace dos años.

Lo capturaron agentes estadounidenses en Texas tras lo que se cree que fue una trampa que le tendió Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, al invitarlo a un encuentro de negocios para secuestrarlo, llevarlo en avión a las afueras de El Paso y entregarse ambos.

El incidente avivó la desconfianza entre EE.UU. y México, que ha buscado determinar si agentes de seguridad del país vecino ayudaron al traslado de “El Mayo” en secreto.

La caída de Zambada también desató una guerra interna en el cartel entre sus hombres, llamados “Los Mayos”, y los herederos de Guzmán, denominados “Los Chapitos”, que ha estremecido a Sinaloa.

Mora señala que en sus trabajos de campo en ese estado mexicano nota que la violencia desatada acabó con el rol de los viejos capos que, además de la fuerza, ejercían funciones del gobierno en áreas diversas como la salud y hasta la justica para ganarse legitimidad.

La disputa interna del cartel de Sinaloa tras la captura de "El Mayo" Zambada desató una ola de violencia en ese estado del noroeste de México. / Anadolu via Getty Images

“Cuando hablo con las personas en comunidades de la sierra me dicen que esa gran figura ya no existe, que era como la figura del patrón, la persona que, si te mataban a alguien, se aparecía y te daba recursos”, relata el investigador.

Y agrega que, en lugar de narcos con hegemonía estatal y nacional, ahora hay figuras de alcance más local que siguen con el negocio entre pactos y pulsos con otros grupos criminales.

Pero un informe del International Crisis Group indicó este mes que ni las batallas territoriales de narcos en Sinaloa, ni el gran despliegue militar ordenado en el estado por el gobierno de Claudia Sheinbaum bajo presión de EE.UU. para destruir laboratorios, confiscar drogas y detener sospechosos, parecen haber alterado el suministro de fentanilo.

Esto sugiere que hay nuevos actores y lugares de producción de la droga, así como quizás nuevas formas de traficarla, para satisfacer la demanda como ocurrió antes con otros narcóticos, observa Mora.

“Podemos hacer una lista de todos los grandes capos mexicanos que han sido capturados, dados de baja o sentenciados en EE.UU.”, señala, “y me atrevería a decir que la conclusión sería muy frustrante, porque poco o nada ha cambiado el problema”.

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