Cancelados por segundo día una veintena de vuelos en Puerto Rico por el huracán Erin

Una veintena de vuelos que salían o llegaban al aeropuerto internacional de Puerto Rico fueron cancelados este domingo por segundo día consecutivo debido al paso del huracán Erin, que rebajó su fuerza de categoría 5 a 3.

La mayoría de los vuelos afectados son de la aerolínea Cape Air y conectan el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) con otras islas en el Caribe como Santa Cruz, Tortola, San Tomás y Vieques.

También fueron cancelados dos vuelos de la compañía Frontier con destino a Cleveland (Ohio, Estados Unidos) y con origen en Tampa (Florida).

Aerostar, la empresa que opera el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en Puerto Rico, recomendó ayer a los pasajeros de estos vuelos que se mantuvieran “en contacto de manera continua con sus respectivas líneas aéreas”.

Aunque Erin se ha alejado de la zona, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. alertó que las bandas exteriores del huracán continuarán provocando lluvias y algunas ráfagas de vientos.

Tras intensificarse rápidamente ayer hasta ser un huracán de categoría 5, Erin rebajó su intensidad durante la madrugada hasta convertirse en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora.

Según el NHC, los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre tres y seis pulgadas (entre 76 y 152 milímetros) con totales aislados de hasta 8 pulgadas ( unos 203 milímetros), por lo que son posibles inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de tierra.

En Puerto Rico, más de 140.000 clientes, un 10 % del total, no contaban al inicio de esta jornada con servicio eléctrico debido a las lluvias asociadas a Ernie, según el portal de LUMA Energy, la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en la isla.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de inundaciones que se mantiene en vigor hasta el lunes y en las últimas horas ha advertido de posibles inundaciones repentinas en varios municipios.

Las inclemencias del tiempo provocaron asimismo la cancelación de la inauguración de la Liga de Béisbol Femenino, programada para este domingo, con un doble encuentro entre las Cocoteras de Loíza y las Maceteras de Vega Alta.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico informó que el compromiso inaugural, que marca el inicio de la temporada 2025, fue pospuesto para el domingo, 24 de agosto.