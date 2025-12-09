Panamá, 09 de diciembre del 2025

    Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo

    EFE
    Magalli Meda, colaboradora de María Corina Machada. EFE

    La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corona Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo, la víspera de recibir el premio de la Paz, ha sido cancelada y no se puede en estos momentos prever cómo y cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega, dijo la organización.

    La conferencia de prensa “no tendrá lugar hoy”, dijo el portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim.

    “La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, que se celebrará este miércoles.

    La rueda de prensa, que inicialmente iba a tener lugar a las 12.00 GMT de este martes, fue primero pospuesta sin nueva hora prevista.

    Finalmente, ante las dificultades de la líder opositora para llegar a la capital noruega, el evento ha sido cancelado.

    La propia Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio.

    Este mismo martes, su hermana, Clara Machado Parisca, dijo en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

    “Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

    En Oslo ya se encuentran también su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

    “Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio”, agregó su hermana.

    También se encuentra ya desde la víspera en Oslo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien se reunió con los familiares de Machado, mientras que estaba prevista la llegada este martes del presidente argentino, Javier Milei.

    Asimismo, Oslo espera la llegada del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y para el miércoles la de su homólogo paraguyo, Santiago Peña.

    El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, viajó también este martes a Oslo.

    EFE

    Agencia de noticias


