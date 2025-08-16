Panamá, 16 de agosto del 2025

    Cancelan una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe por huracán

    EFE
    Aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en Puerto Rico. Tomanda de internet

    Una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe fueron cancelados este sábado debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el paso cercano del huracán Erin, de categoría 5.

    Erin se convierte en un huracán ‘catastrófico’ con categoría 5 en el Atlántico

    Aerostar, la empresa que opera el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en Puerto Rico, informó en sus redes sociales que los vuelos tenían como destino las islas de Santa Cruz, Tortola, San Tomas y Vieques.

    Los vuelos cancelados son operados por las aerolíneas CapeAir, Intercaribbean y Jet Blue.

    Aerostar le recomienda a los pasajeros de estos y todos los vuelos en el día de hoy y mañana que se mantengan en contacto de manera continua con sus respectivas líneas aéreas”, escribió la compañía en sus redes sociales.

    Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un “catastrófico” huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (257 kilómetros por hora), anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

    Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

    En Puerto Rico, las autoridades cerraron este sábado numerosas playas y seis puertos, e inspeccionaron las estaciones de control de inundaciones, entre otras medidas, ante las intensas lluvias y oleaje previstos.

    Se espera un oleaje de entre 8 y 12 pies de altura (2,4 y 3,6 metros) y unos acumulados de lluvia de 2 a 4 pulgadas (entre 50 y 100 milímetros), que podrían localmente llegar a 6 pulgadas (150 milímetros).

    Esto puede provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan mantiene en vigor una vigilancia de inundaciones hasta el lunes.

    EFE

    Agencia de noticias

