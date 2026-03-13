Canciller de Ucrania llega a Panamá para inaugurar la nueva sede diplomática y firmar acuerdos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, llegó la tarde de este jueves 12 de marzo a Panamá para cumplir una agenda oficial que incluye la inauguración de la nueva embajada ucraniana en el país, así como reuniones bilaterales con autoridades panameñas.

De acuerdo con información de la Cancillería de la República, el canciller ucraniano sostendrá este viernes un encuentro con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, en el Palacio Bolívar. La reunión contempla un diálogo privado y posteriormente un encuentro ampliado entre ambas delegaciones.

🇵🇦🤝🇺🇦 El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, llegó a Panamá en visita oficial. Sostendrá reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, @javierachapma , y participará en la inauguración de la nueva sede diplomática ucraniana en el país. pic.twitter.com/GUTl8vPicF — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 13, 2026

Durante la visita se prevé la firma de dos instrumentos de cooperación: una hoja de ruta para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Panamá y Ucrania y un memorando de entendimiento sobre cooperación académica.

Como parte de su agenda, Sybiha también se reunirá en la Asamblea Nacional con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Walkiria Chandler, y otros miembros del Legislativo.

Luego, el canciller ucraniano participará junto al ministro Martínez-Acha Vásquez en la inauguración oficial de la Embajada de Ucrania en Panamá.

La visita concluirá con un almuerzo ofrecido por el jefe de la diplomacia panameña en honor del ministro ucraniano y su delegación.

El acercamiento bilateral se produce luego de reuniones sostenidas entre el presidente José Raúl Mulino y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en foros internacionales. Uno de estos encuentros tuvo lugar en septiembre de 2024 durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Imagen de archivo de los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ucrania, Volodímir Zelenski. LP

Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993 y han firmado siete acuerdos de cooperación. Además, mantienen negociaciones sobre nuevos instrumentos en áreas como comercio, intercambio de información tributaria, educación y cooperación contra el tráfico de estupefacientes.