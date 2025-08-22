Canciller dice que Venezuela está preparada para ‘enfrentar todas las agresiones’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller venezolano, Yvan Gil, aseguró este viernes en Bogotá que su país está preparado para enfrentar “todas las agresiones que se pretendan”, ante el envío de buques militares de Estados Unidos al mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para combatir el tráfico de drogas.

“Estamos preparados para enfrentar todas las agresiones que se pretendan, agresiones de carácter psicológico, agresiones de carácter mediático, de todo tipo. Así que vayan a Venezuela y van a ver un pueblo feliz, en marcha, creciendo, trabajando y preparado para su defensa”, expresó Gil a periodistas en Bogotá, donde participa en la V Cumbre Amazónica.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado después de que el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EUA está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país” tras el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que las “amenazas” de EUA revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región.

En ese sentido, el canciller venezolano aseguró este viernes que en su país “está enfrentando amenazas e intentos de agresiones desde el inicio de la revolución bolivariana”, que comenzó en 1998 cuando Hugo Chávez fue elegido presidente del país.

“Esta es una más en el marco de un guerra psicológica que pretende lanzarse contra el pueblo venezolano. Pero (...) ahí está un pueblo feliz, un pueblo marchando, un pueblo que está desplegado, como lo dice el presidente Nicolás Maduro Moros, en defensa de su soberanía”, añadió Gil.