Panamá, 03 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cruce de declaraciones

    Canciller iraní desmiente planes de agresión contra Estados Unidos

    EFE
    Canciller iraní desmiente planes de agresión contra Estados Unidos
    Iraníes se reúnen durante protestas anti-EU e israelíes en Teherán, con un retrato del líder supremo iraní, Ali Jameneí. EFE/EPA

    El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó este martes las acusaciones de que la nación persa fuese a atacar a Estados Unidos realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que justificó la operación militar a gran escala como un movimiento “preventivo”.

    +info

    Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países del Medio Oriente por ‘graves riesgos’

    “Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos”, dijo Araqchí en la red social X.

    El canciller iraní añadió que el “derramamiento de sangre de estadounidenses e iraníes” es responsabilidad de quienes creen en “Israel Primero”.

    Rubio justificó el lunes (hora local estadounidense) que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento “preventivo”, ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

    Según el secretario de Estado, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Por ello, afirmó, el presidente, Donald Trump, tomó la “sabia decisión” de golpear primero.

    Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque a gran escala contra Irán, en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

    Teherán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses.

    Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más