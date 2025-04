Cancillería colombiana no ha recibido notificación oficial sobre retiro de visa a Petro, pese a declaraciones del mandatario

La Cancillería colombiana no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre el presunto retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con información revelada por La FM.

Así se mencionó en el programa Secretos de Darcy Quinn, donde aseguraron que la canciller Laura Sarabia fue la primera sorprendida por la declaración del jefe de Estado.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia también señalaron que no tienen información sobre alguna revocación de visa al mandatario colombiano.

Hasta el momento, no existe una confirmación formal por parte del Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio y encargado de tomar este tipo de decisiones, que normalmente se comunican a través de una notificación oficial enviada a la persona afectada o a las autoridades del país correspondiente.

De igual forma, cuando Estados Unidos revoca la visa a un mandatario, publica dicha información en el sitio web del Departamento de Estado y lo hace especialmente por razones graves, como vínculos con organizaciones terroristas, con el narcotráfico o por considerarlo una amenaza directa para los intereses del país.

Las declaraciones del presidente Petro se dieron este lunes 21 de abril en la Casa de Nariño, cuando comentó que no viajaría a Washington como en ocasiones anteriores.

El presidente Gustavo Petro reveló que ya no puede ir a Estados Unidos: "Creo que me quitaron la visa". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YEBzK42Jdi — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2025

“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo, en tono irónico, al referirse al viaje del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a las reuniones de esta semana del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

A mediados de 1996 Estados Unidos le retiró la visa al entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) luego de que se denunciara que dinero de los narcotraficantes entró a su campaña electoral.