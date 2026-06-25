Panamá, 25 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TERREMOTOS

    Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela

    La ciudad no tiene electricidad ni tampoco señal telefónica.

    EFE
    Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela
    Vista de varios edificios dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela). EFE

    Se cuentan por miles las personas que este jueves se encuentran fuera de las edificaciones en La Guaira, donde la desesperación se siente en el aire ante la poca presencia de autoridades y cuerpos de rescate tras los terremotos del miércoles en Venezuela, que han causado al menos 164 fallecidos y 971 heridos.

    Los bomberos no dan abasto y la maquinaria pesada para levantar escombros es también escasa.

    Madres, hermanas, tíos, esposos lloran por sus seres queridos que quedaron atrapados entre los edificios derrumbados, mientras que otros no salen del shock y no tienen idea de qué harán ahora.

    Tampoco tienen claro dónde hay refugios.

    Patrullas de los organismos de seguridad transitan por las calles, pero no dan instrucciones.

    En la avenida ‘El Ejército’ de la ciudad de Catia La Mar casi todos los edificios están afectados. Sale humo de algunos edificios y un mercado municipal fue consumido por las llamas.

    Durante la mañana de este jueves un grupo de personas se aglomeraba en una panadería esperando recibir comida, después de que en la madrugada hubo saqueos en algunos comercios.

    Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela
    Residentes observan varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Pena R.

    “No se puede explicar (lo que pasó). Es una cuestión de segundos, se te paraliza todo”, relató a EFE Ana Echeverría, una comerciante de 45 años, que vio desplomarse su negocio producto de los terremotos.

    “Yo pude evacuar mi personal porque en el momento tenía mi teléfono en la mano y me dijo: sismo Curazao, Caracas, alerta (…) Logramos salir, gracias a Dios no hubo personas heridas”, agregó.

    Pero inmediatamente después de pasar los terremotos llegó gente a saquear la comida de su negocio.

    “La gente quería comida, porque no tenían nada. Eso fue horrible, horrible”, detalló la mujer, sentada en una silla al frente de su negocio, junto a su hija adolescente.

    La ciudad no tiene electricidad ni tampoco señal telefónica. Está prácticamente aislada porque las vías de acceso además han empezado a ser cerradas.

    Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela
    Un residente camina entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela), este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles el país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

    Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos e indicó que ha sido declarado “zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron”, cuya cantidad no precisó de inmediato.

    El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente.

    El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 13:17 Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela Leer más
    • 13:00 La comida que acompañó el tránsito del istmo Leer más
    • 12:44 La Declaración de Panamá marca el cierre de una Asamblea de la OEA centrada en democracia y seguridad Leer más
    • 12:43 ‘No están solos’: El mensaje de la Iglesia panameña a la comunidad venezolana tras el devastador terremoto Leer más
    • 12:35 Terremotos en Venezuela dejan más de 164 fallecidos y casi mil heridos Leer más
    • 12:02 Panamá activa ayuda humanitaria tras devastador terremoto en Venezuela y se suspenden vuelos hacia Caracas Leer más
    • 12:00 Entre crisis y contratos: $667 millones en cárceles durante la gestión de Dinoska Montalvo  Leer más
    • 05:03 Sánchez seguirá su batalla para que se anulen los votos de los peruanos en el exterior Leer más
    • 05:00 La oposición evaluaría impulsar a Eduardo Vásquez, de CD, para frenar a Shirley Castañedas Leer más
    • 05:00 Caída del petróleo empieza a sentirse en Panamá con una nueva rebaja en los combustibles Leer más