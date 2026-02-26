Panamá, 26 de febrero del 2026

    Operativo militar en México

    Capturan a 4 de los 23 presos fugados del penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, México

    EFE
    Fotografía aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Puerto Vallarta (México). EFE/Gerardo Santillán

    Autoridades mexicanas capturaron este jueves a cuatro de los 23 presos que se fugaron del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, Jalisco (oeste), durante la violenta jornada registrada este domingo tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder Rubén Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

    Jalisco restablece el turismo y la conectividad aérea tras el operativo contra El Mencho‘El Tuli’, la mano derecha de ‘El Mencho’ que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación y también fue abatido

    En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que luego de labores de inteligencia e investigación logró la detención de cuatro personas fugadas, que el domingo hicieron parte de los 23 reclusos que huyeron tras el ingreso por la fuerza de dos vehículos al centro penitenciario estatal.

    Las autoridades elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertas interinstitucionales y migratorias, y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.

    “Resultado de estos trabajos coordinados, en la localidad El Colorado, municipio de Puerto Vallarta, fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas”, apuntó la dependencia.

    La fuga se registró en medio de una jornada violenta con bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, atribuidos por autoridades federales a una reacción criminal tras el operativo contra ‘El Mencho’.

    Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Gobierno federal está apoyando a las autoridades estatales para “la reaprehensión de estas personas”.

    El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG muertos.

    Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

    EFE

    Agencia de noticias

