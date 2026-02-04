Capturan en Venezuela al testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alex Saab, el empresario colombiano y señalado de ser el testaferro del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado este miércoles 4 de febrero, según informó el medio colombiano, Noticias Caracol.

De acuerdo al medio, Saab estaría bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y no se descartaría su extradición hacia Estados Unidos.

Saab es señalado por Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro.

Recientemente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez decretó la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional, lo que dio paso a una nueva cartera, dejándo por fuera del cargo a Saab, que había asumido en octubre de 2024 por designación directa del entonces presidente Nicolás Maduro.

Fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentaba cargos por lavado de dinero vinculados a contratos del programa estatal de alimentos CLAP.

En octubre de 2020,la Fiscalía colombiana incautó seis propiedades valuadas en más de $9.8 millones que presuntamente pertenecían a Saab.

Según la Fiscalía, entre los activos incautados había empresas “al parecer utilizadas para el lavado de activos de una organización delictiva, pues se evidenció que habrían sido constituidas en papel como fachada por personas allegadas a Saab, ya que no tenían capacidad financiera ni patrimonial, y aun así incrementaron sus activos de manera desproporcionada”.

Washington lo acusaba de mover cientos de millones de dólares mediante un esquema de corrupción y sobornos, mientras que el chavismo lo defendía como “enviado especial” y alegaba inmunidad diplomática.

En diciembre de 2023, Saab fue liberado tras un canje de prisioneros entre ambos países, en el que Venezuela excarceló a ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio.