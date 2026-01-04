Panamá, 04 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    OPERACIÓN MILITAR ESTADOUNIDENSE

    Caracas amanece con las calles vacías y filas en supermercados tras la captura de Nicolás Maduro

    EFE
    Caracas amanece con las calles vacías y filas en supermercados tras la captura de Nicolás Maduro
    Fotografía que muestra una calle vacía en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

    Caracas amaneció este domingo ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de Estados Unidos en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

    El papa León XIV urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de MaduroEl costo de la libertad: ¿qué pasará ahora con Venezuela?Medios de Estados Unidos no dieron información previa del ataque a Venezuela por pedido del Gobierno

    En un domingo con una extraña tranquilidad y una escasa presencia policial, pocos comercios estaban abiertos, en su mayoría supermercados y farmacias.

    Los establecimientos, sin embargo, restringían la entrada de personas en grupos pequeños para evitar aglomeraciones, como ocurrió el sábado, lo que obligó a los compradores a formar filas para acceder a los negocios.

    En el oeste de Caracas, donde se encuentra el Palacio de Miraflores −la sede del Ejecutivo− y las principales instituciones gubernamentales, había poca circulación de personas.

    En esta área, donde ocurrieron algunas de las explosiones durante el ingreso de aviones estadounidenses, civiles armados conocidos como ‘colectivos’, portando armas largas y con los rostros cubiertos, custodiaban las calles e incluso algunos locales comerciales privados.

    Mientras tanto en el este de la ciudad también había poca circulación de personas y casi nula presencia policial.

    En esta zona se encuentra la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, que fue uno de los objetivos del ataque del sábado.

    Para este domingo el chavismo convocó a sus simpatizantes a una “gran marcha”, que recorrerá algunas vías del centro caraqueño, en rechazo a la detención y posterior traslado a Estados Unidos de Maduro y Flores, que exigen sean devueltos.

    Venezuela permanece expectante a los próximos acontecimientos después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara, en la noche del sábado, que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país.

    EFE

    Agencia de noticias

