Cardenal Rodríguez llama a acogerse a la ley si ya hubo ganador en elecciones de Honduras

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dijo este jueves que si ya hubo ganador en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, ahora hay que acogerse a la ley y que “Honduras necesita paz”.

Tras una misa con ocasión de la Navidad que ofició en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez indicó escuetamente a periodistas que se debe gobernar “según la ley, no según la interpretación que muchos caprichos quieren interpretar, de tal manera que si ya hubo definición, entonces acojamos la ley”.

“Hay que ser humildes, no es el orgullo ni la soberbia”, acotó el cardenal.

Los hondureños recibieron la Navidad en un ambiente más distendido, sin la incertidumbre que les marcó la larga espera, de 24 días, para conocer al nuevo presidente electo, el empresario de la construcción Nasry Tito Asfura, del conservador Partido Nacional.

El anuncio de que Asfura resultó presidente electo lo hizo el miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE), aún cuando falta por contar 305 actas con inconsistencias, de 2,792, en un proceso que se inició el pasado día 18 con cinco días de retraso.

Asfura fue declarado virtual presidente electo de su país, proceso que tomó 24 días desde las elecciones generales y que fue apuntado por denuncias de “fraude” desde antes de las votación, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Exalcalde de Tegucigalpa y abanderado del conservador Partido Nacional, Asfura obtuvo el 40.26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39.54 %, escrutado el 99.93 % de las actas, de acuerdo a datos del CNE.

El resultado preliminar del CNE solo abarca el nivel presidencial. El organismo tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales.

Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó las elecciones, seguido de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39.54 %, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sumó el 19.19 %.

Según el último registro del CNE en su página web, se ha escrutado el 99.93 % de las actas electorales, lo que no altera el conteo del nivel presidencial.

Hacia las 7:00 p.m. (hora local) se esperaba la incorporación de los escrutadores que continuarán con el conteo de las 305 actas electorales pendientes.

El escrutinio especial se hace en el Centro Logístico Electoral (CLE), del CNE, que funciona en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se guarda todo el material de las elecciones generales, que es custodiado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Los hondureños votaron para elegir al sucesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien le entregará el poder a Asfura el 27 de enero de 2026.

También votaron para escoger autoridades municipales y legislativas.