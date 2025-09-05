Panamá, 05 de septiembre del 2025

    Transporte áereo

    Caribbean Airlines suspende temporalmente vuelos entre Trinidad y Tobago y Venezuela

    EFE
    La aerolínea anunció la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela, durante todo el mes de septiembre.

    Caribbean Airlines Limited (CAL) anunció este jueves la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela, durante todo el mes de septiembre.

    La aerolínea caribeña precisó que esta decisión entró en vigor de forma inmediata y afecta tanto a la ruta Trinidad-Caracas como a la ruta Caracas-Trinidad.

    Los vuelos afectados son el BW 300 y el BW 301, programados para los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre.

    CAL indicó que se pondrá en contacto directamente con los pasajeros que ya hayan reservado estos vuelos y que podrán volver a reservar, realizar cambios y solicitar reembolso sin gastos adicionales.

    Todos los cambios deben realizarse a través del centro de reservas telefónico de Caribbean Airlines o de la oficina de billetes de Caribbean Airlines.

    La cancelación de vuelos en estas rutas se produce después de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque el martes contra una embarcación presuntamente utilizada para el narcotráfico, en el Caribe, en el que murieron once personas.

    En este contexto, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, expresó su satisfacción por el ataque estadounidense contra la embarcación que el Gobierno de Donald Trump vincula al Tren de Aragua, y afirmó que el Ejército estadounidense debería eliminar “violentamente” a todos los traficantes de drogas.

    Por su parte, las autoridades venezolanas rechazaron esta versión y calificaron las imágenes presentadas como material manipulado con inteligencia artificial.

    En medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar el miércoles el TPS otorgado a los venezolanos, lo que deja al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país.

