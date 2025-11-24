Panamá, 24 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Departamento de Estado de Estados Unidos

    Cartel de los Soles: Estados Unidos lo incluirá en lista de grupos terroristas

    EFE
    Cartel de los Soles: Estados Unidos lo incluirá en lista de grupos terroristas
    Estados Unidos asegura que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han actuado como líderes del Cartel de los Soles. Getty Images

    El Departamento de Estado de Estados Unidos designará a partir de este lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como grupo terrorista extranjero (FTO), en un momento marcado por el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya anunció el pasado 16 de noviembre que, según el Gobierno de Donald Trump, “existe una base fáctica suficiente” que demuestra que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones descritas en la ley de inmigración y nacionalidad que regula la designación de FTOs.

    Esa norma establece que una FTO debe ser un grupo extranjero que participe “en actividades terroristas o terrorismo” y que debe “amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos”, lo que incluye los ámbitos de defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.

    Esta decisión sucede después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya catalogara en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano aseveró entonces que esta organización es un “invento” de Estados Unidos.

    Rubio considera que el Cartel de los Soles, y otros FTO designados, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en el hemisferio americano, así como de traficar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

    Aunque las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde los años noventa del siglo XX, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

    Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su titular de Interior, Diosdado Cabello.

    La designación del cartel como FTO coincide con la intensificación de la estrategia de presión de Trump sobre Maduro a través de un creciente despliegue militar en el sur del mar Caribe, con el que la Casa Blanca dice que busca combatir el narcotráfico, lo que ha supuesto la destrucción sumaria de en torno a una veintena -de lo que Washington asegura son- narcolanchas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gigantes de la construcción se enfrentan por obra de $359 millones para rehabilitar dos tramos de la carretera Panamericana. Leer más
    • La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades. Leer más
    • Panamá asume la coordinación de la cuenca del río Sixaola, que comparte con Costa Rica. Leer más
    • Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil. Leer más
    • Alerta de Estados Unidos sobre vuelos a Venezuela: qué impacto tiene para las aerolíneas y los pasajeros. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Línea 3 del Metro: obra supera el 88% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal. Leer más