    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CUBA-ESTADOS UNIDOS

    Casa Blanca insiste en que Estados Unidos y Cuba están negociando y exige prudencia a La Habana

    EFE
    Captura de pantalla tomada de una transmisión de la Presidencia de Cuba, del mandatario Miguel Díaz-Canel, hablando en La Habana (Cuba). EFE/ Presidencia de Cuba

    La Casa Blanca insistió este jueves en que Estados Unidos y Cuba están en negociaciones, una afirmación que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue negando, e instó a La Habana a realizar declaraciones “prudentes”.

    Díaz-Canel: ‘Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos’Cuba sufre un colapso parcial del sistema eléctrico que afecta a 3.4 millones de personas

    “Como ya he reiterado, el presidente (Donald) Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho está teniendo lugar con el Gobierno cubano”, explicó en rueda de prensa la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por las declaraciones más recientes del Ejecutivo de la isla.

    “Creo que, dado que el Gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos”, añadió la portavoz.

    Leavitt respondió así a las recientes afirmaciones del propio Díaz-Canel, que negó que haya negociaciones formales en curso con Estados Unidos, aunque dijo que Cuba está dispuesta a dialogar, pero “sin coerción” y bajo condiciones de respeto e igualdad.

    Ese mensaje fue a su vez en respuesta a las afirmaciones del propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que ya se estaba “hablando” con representantes de la nación caribeña.

    Desde la captura y deposición del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, ejecutada por Estados Unidos a principio de enero, el Gobierno interino de Caracas, bajo supervisión de Washington, ha cesado de enviar petróleo a la isla, lo que ha ahondado la grave situación económica que afronta Cuba.

    El propio Trump, que ha asegurado varias veces que el Gobierno de Díaz-Canel está al borde del colapso, firmó la semana pasada una orden ejecutiva para sancionar a todos los países que envíen crudo a Cuba.

    EFE

    Agencia de noticias

