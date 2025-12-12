Casi mil muertos por inundaciones en Indonesia, con zonas aún sin electricidad ni ayuda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos 985 personas murieron en las inundaciones de las últimas semanas en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia, donde numerosos poblados siguen este viernes sin electricidad mientras el Gobierno admite algunos retrasos en la distribución de ayuda a los más de tres millones de afectados.

El reporte de la agencia indonesia de desastres, BNPB, cifra hoy en 226 el total de desaparecidos, con unos 5,400 heridos registrados en 52 distritos de las provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh, la única del archipiélago que aplica la ley islámica (sharia).

En la última semana estos números se han ido incrementado más lentamente, después de que el saldo de lesionados y fallecidos subiese rápidamente desde finales de noviembre, cuando un temporal generó fuertes precipitaciones y provocó el desbordamiento de ríos, corrimientos de tierra y el colapso de carreteras.

El mandatario indonesio, Prabowo Subianto, visitó este viernes por segunda vez la provincia de Aceh, donde el Gobierno estima que al menos el 60 % del territorio sigue sin servicio eléctrico, mientras medios locales como el Jakarta Post reportan la escasez de agua potable en refugios atestados.

“El Gobierno seguirá ayudando a todos. Pido disculpas si algunas zonas aún no han recibido ayuda. Estamos trabajando arduamente”, dijo Prabowo durante un recorrido por zonas afectadas, citado en la agencia pública Antara.

Además, la BNPB anunció que creará albergues integrados que incluyan en un mismo lugar comedores, servicios de salud, instalaciones de saneamiento, opciones educativas para niños y servicios de apoyo para la recuperación psicosocial y traumatológica.

El anuncio surge en paralelo a los reportes de medios locales sobre vecindarios en los que aún no ha llegado ningún tipo de ayuda gubernamental o la falta de atención médica en los centros de evacuación, que albergan a más de 200,000 personas en las tres provincias afectadas.

El temporal, impulsado por la presencia de un tifón en el Estrecho de Málaca a finales de noviembre, afectó a cerca de 3.5 millones de personas en esta isla, donde fueron destruidas cerca de 600 escuelas, 400 templos, 200 centros de salud y más de un centenar de puentes.

El Gobierno del exmilitar Prabowo insiste en su capacidad para resolver la emergencia y se opone a la propuesta de varias ONG de pedir ayuda internacional para intensificar la atención de daños y víctimas en Sumatra.

Además de Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, también se han registrado graves inundaciones en las últimas semanas en Tailandia, con al menos 276 fallecidos, y en Sri Lanka, donde el total de decesos confirmados es 640, con 211 desaparecidos.