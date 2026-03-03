Panamá, 04 de marzo del 2026

    Expresidente

    Caso Epstein: esta fue la respuesta de Bill Clinton sobre una foto en una actividad del fallecido magnate

    BBC News Mundo
    Bill Clinton niega haber visto irregularidades en su relación con Epstein. La investigación del Congreso sigue subiendo de tono.

    La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó imágenes del testimonio de Bill Clinton sobre Jeffrey Epstein.

    Durante la declaración, el expresidente afirmó que “no vio nada” en relación con los delitos del fallecido delincuente sexual.

    Aproximadamente a mitad de su testimonio, le preguntaron al expresidente por la foto en la piscina en la que aparece y que se publicó como parte de los archivos de Epstein.

    Clinton respondió a los legisladores que no sabía que se había tomado esa foto y que no conoce a la otra persona que aparece en ella.

    Bill Clinton es el primer presidente en ejercicio o expresidente que se ha visto obligado a testificar ante el Congreso.

    BBC publicó este martes en redes sociales un extracto de la respuesta de Clinton sobre la foto. El expresidente dijo que no recordaba y que no sabía que fue tomada y que la tomaron en Brunéi, Asia.

    Explicó que Epstein quería ayudarlo con su campaña de prevención contra el sida.

