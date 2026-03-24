Catar informa que su capacidad de exportación de gas ha quedado afectada a largo plazo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de Catar declaró la cláusula de “fuerza mayor” en los contratos de la petrolera estatal QatarEnergy y varios países —China, Corea del Sur, Italia y Bélgica— por el ataque iraní a la planta de Ras Laffan que afectará a su capacidad de exportación a largo plazo.

El ministro de Energía de Catar y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi, aseguró que los ataques con misiles iraníes del pasado 18 y 19 de marzo han causado una pérdida estimada en 20,000 millones de dólares en ingresos anuales y han provocado daños que tardarán entre tres y cinco años en repararse.

“Los extensos daños a nuestras instalaciones de producción tardarán hasta cinco años en repararse y nos obligarán a declarar fuerza mayor a largo plazo”, dijo el ministro.

En concreto, el directivo aseguró que esta medida afectará a los contratos de exportación de gas natural licuado con China, Corea del Sur, Italia y Bélgica.

Irán lanzó varias ráfagas de misiles en la noche del miércoles 18 de marzo y la madrugada del jueves 19 de marzo contra este complejo industrial portuario que alberga el centro de gas natural licuado más importante del mundo y sirve como base terrestre para la exportación de las producciones de gas.

En concreto, el ataque dañó las líneas de producción 4 y 6, que gestiona conjuntamente con ExxonMobil (que tiene el 34 % y el 30 %, respectivamente).

Además, también afectaron a la planta Pearl GTL (Gas-to-Liquids), una instalación gestionada por Shell que transforma el gas natural en combustibles de alta calidad de combustión más limpia y produce aceites base utilizados para fabricar aceites de motor y lubricantes de alta calidad, así como parafinas y ceras.

Respecto a esta última, el ministro detalló que “se está evaluando el daño causado a una de las dos unidades de la planta Pearl GTL, que se prevé que permanezca fuera de servicio durante al menos un año”.

Pero ya prevén pérdida de producción de 18.6 millones de barriles de condensados (alrededor del 24 % de las exportaciones de Catar) y de 1,281 millones de toneladas de gas natural licuado (aproximadamente el 13 % de las exportaciones del país).