    Catar y EAU condenan ataques de Irán y aseguran que se reservan el derecho a responder

    EFE
    Humo se eleva tras un ataque con drones iraníes contra el aeropuerto de Erbil, en Erbil, Irak, el 28 de febrero de 2026. EFE/EPA/GAILAN HAJI

    Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar condenaron este sábado los ataques con misiles de Irán a sus territorios y aseguraron que se reservan el derecho a responder a las agresiones.

    La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

    Ante estos hechos, el gobierno de EAU condenó “la flagrante violación de su soberanía nacional” y dijo que se “reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes y para salvaguardar su soberanía, seguridad y estabilidad”. según un comunicado del Ministerio de Defensa.

    Por su parte, mediante un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, Catar dijo que “se reserva su pleno derecho a responder a este ataque, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y de manera acorde con la naturaleza del ataque, en defensa de su soberanía y en preservación de su seguridad e intereses nacionales”.

    Según la agencia iraní Mehr, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a la mayor base en la región, la de Al Udeid en Catar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

    Desde Dubai confirmaron que el ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático", según el ministerio de Defensa, que aseguró que la “situación de seguridad en el país está bajo control”.

    La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la “agresión estadounidense-sionista” en suelo iraní.

    Además, las fuerzas armadas iraníes alegaron que continuarán atacando “todas las bases, recursos e intereses estadounidenses” en la región “sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo”.

