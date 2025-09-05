Panamá, 05 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Cazas venezolanos sobrevolaron un buque de la Armada de Estados Unidos en el Caribe

    EFE
    Cazas venezolanos sobrevolaron un buque de la Armada de Estados Unidos en el Caribe
    El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas. EFE

    El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

    +info

    Venezuela anuncia jornadas de entrenamiento de los milicianos ante el ‘asedio’ de Estados UnidosQué busca Trump con el insólito despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y su ‘ataque letal’ a un bote procedente de Venezuela

    El Departamento de Defensa, calificó, en un comunicado oficial, este acto como una “maniobra provocativa” para interferir con las acciones contra el “narcoterrorismo”.

    Además, un portavoz del Pentágono, citado por medios estadounidenses, calificó la maniobra como una “demostración de fuerza innecesaria y peligrosa”, asegurando que la Marina estadounidense “continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional”.

    El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, luego de que la administración de Donald Trump lanzara un ataque directo contra una embarcación atribuida a la organización criminal Tren de Aragua, en el que aseguró haber eliminado a 11 de sus integrantes que transportaban un cargamento de drogas.

    El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4,500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el “combate contra el narcotráfico”.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Caso FCC: defensa de Pepe Suárez no logró tumbar el cargo de peculado agravado. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete: 11 empresas interesadas en desarrollar el proyecto por 27 millones de dólares. Leer más