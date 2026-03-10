Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ATAQUES

    Cerca de la mitad de los misiles iraníes disparados a Israel tenían bombas de racimo

    EFE
    Cerca de la mitad de los misiles iraníes disparados a Israel tenían bombas de racimo
    Bombas de Racimo. Tomada de redes

    Cerca de la mitad de los misiles iraníes disparados sobre Israel desde el inicio de su ofensiva junto a Estados Unidos han estado conformados por bombas de racimo, según dijo a EFE un oficial militar israelí este martes.

    Este tipo de misiles se caracterizan por llevar ojivas de racimo que dispersan en el aire bombas de pequeño pequeñas, lo que crea un mayor riesgo de impactos por metralla. Su rango de impacto, según fuentes del Ejército israelí, es de unos diez kilómetros.

    “Aunque contienen menos material explosivo que un misil estándar, el impacto puede ser letal, por lo que la precaución y el cumplimiento de las instrucciones (del Comando del Frente interno, unidad militar encargada de asegurar la seguridad de la población civil) son cruciales”, recoge además un comunicado publicado hoy en los canales del Ejército israelí.

    Fue precisamente un proyectil de estas características el que causó los fallecimientos de dos personas tras impactar ayer lunes en Yehud, localidad cercana al aeropuerto israelí de Ben Gurión (centro de Israel).

    Las víctimas eran dos trabajadores de la construcción de origen chino que, según el Ejército, no buscaron refugio con el resto de sus compañeros tras escuchar las sirenas. Tras el impacto, uno de ellos fue declarado muerto en el lugar, mientras que el otro fue trasladado al hospital y falleció a causa de sus heridas esta mañana.

    Las directrices oficiales del Comando del Frente interno, que por ahora se espera se mantengan en vigor al menos hasta este sábado por la noche, permiten las reuniones de hasta 50 personas y el regreso a los lugares de trabajo siempre que estos cuenten con un refugio antiaéreo cerca.

    Hasta ayer, la última vez que se habían reportado víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas.

    Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.

    Las alarmas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, con más intensidad ahora en el norte -donde se suman los ataques de Hizbulá- y en el centro del país.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más