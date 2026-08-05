César Gastelum, el influencer mexicano de 25 años al que mataron a tiros mientras hacía un streaming

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

El influencer César Gastelum fue asesinado el martes por la tarde de un tiro en la cabeza mientras hacía un directo junto a dos amigos en Sinaloa, a tan solo unos metros de la sede de la Fiscalía General de ese estado mexicano.

Gastelum, quien contaba con cerca de 600.000 seguidores en TikTok, transmitía en vivo en la plataforma de streaming Kick, donde publicaba bajo el usuario “compasexor”.

El grupo estaba a las 8:00 p.m. frente a un restaurante de comida rápida de la cadena KFC situado en la ciudad de Culiacán. Los tres iban vestidos con el característico color naranja de los repartidores de comida como parte de un reto para su contenido en redes sociales.

Mientras hacían bromas, una motocicleta pasó por delante del grupo y se puede ver cómo los tres amigos se sienten amenazados.

Se oye decir a uno de ellos: “Vámonos… la moto, la moto…”, y otro confiesa: “No, me sentí bien mal. Esos chavos me dan miedo”, en referencia al vehículo en el que viajaban los dos presuntos agresores.

Más tarde, en el clip citado por la agencia de noticias Reuters, la misma motocicleta regresa y uno de los ocupantes dispara directamente contra Gastelum con un arma corta. El influencer cayó de manera instantánea y miles de seguidores presenciaron su muerte en directo.

El influencer cayó de manera instantánea y los espectadores de su transmisión en vivo presenciaron su muerte. / César Gastélum/Instagram

¿Quién era “Cesarín”?

El creador de contenido, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, tenía 25 años. En sus cuentas de redes sociales hacía comedia, parodias, hablaba sobre estilo de vida y también mostraba un poco de lo que él denominaba la cultura norteña, informaron medios locales.

Sus cuentas, que siguen activas, empezaron a llenarse de mensajes de condolencias.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que pudo haber sido el objetivo del ataque. Las autoridades informan que se está llevando a cabo un operativo de seguridad mientras investigan el crimen.

Otra influencer asesinada

El caso se ha comparado con el asesinato de la influencer de belleza Valeria Márquez durante una transmisión en vivo el año pasado.

Márquez era una modelo mexicana que en 2021 comenzó a darse a conocer luego de ganar el concurso de belleza Miss Rostro.

Poco después comenzó a crear contenido en redes sociales, donde compartía consejos de maquillaje, rutinas de cuidado personal, hablaba sobre moda y también presumía de los viajes que hacía.

Durante su transmisión, Márquez relató que estaba dentro de su negocio – un salón de belleza en Guadalajara, la segunda ciudad más poblada del país- esperando por un mensajero que previamente había estado en el local y quien le avisó regresaría para entregarle un obsequio.

Las autoridades aseguran que al menos dos hombres en moto se presentaron al establecimiento y uno de ellos le preguntó a la víctima si era Valeria, cuando ella respondió que “sí” sacó un arma y le disparó al menos en dos ocasiones, para después escapar.

Alrededor de una docena de influencers —algunos presuntamente vinculados a bandas criminales— han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa, según informaron medios locales.

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