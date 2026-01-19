Chile declara el estado de catástrofe por unos incendios que han dejado al menos 19 muertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el estado de catástrofe en dos regiones del país donde se están produciendo devastadores incendios forestales.

Se confirmó la muerte de al menos 19 personas en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 km al sur de la capital, Santiago. Al menos 20.000 personas han sido evacuadas.

El incendio más peligroso ha arrasado bosques secos que bordean la ciudad costera de Concepción. Unas 250 viviendas han sido destruidas, según informaron las autoridades.

Los medios locales muestran imágenes de coches calcinados en las calles. Chile ha sufrido una serie de incendios devastadores en los últimos años, agravados por la sequía prolongada.

La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) informó que los bomberos estaban combatiendo un total de 24 incendios en todo el país el domingo. Los más peligrosos, añadió, se encontraban en las regiones de Ñuble y Biobío.

“Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe” en ambas regiones, declaró Boric en una publicación en X. “Todos los recursos están disponibles”, señaló.

Los incendios han afectado hasta el momento 20.000 hectáreas en las dos regiones, según informan los medios locales.

La mayoría de las evacuaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Penco y Lirquén, al norte de Concepción, que tienen una población combinada de 60.000 habitantes.