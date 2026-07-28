China condena a cadena perpetua a exfuncionario por sobornos de 20 millones de dólares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un tribunal chino condenó este martes a cadena perpetua a Duan Chenggang, exvicepresidente de la Conferencia Consultiva Política de la municipalidad de Chongqing (centro), por aceptar sobornos por más de 144 millones de yuanes (20 millones de dólares), informó la cadena estatal CCTV.

El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Cantón (sureste) declaró culpable a Duan de aceptación de sobornos en un fallo de primera instancia.

La corte ordenó, además, recuperar los bienes obtenidos de forma ilícita y sus rendimientos para su entrega al Tesoro estatal.

Según el fallo, entre la segunda mitad de 2003 y marzo de 2025, Duan utilizó varios cargos que ocupó en Chongqing, una municipalidad de 31 millones de habitantes repartidos en un área similar a la de la región española de Andalucía, para favorecer a empresas y particulares en operaciones empresariales, avance de proyectos y adjudicación de obras a cambio de sobornos.

El tribunal consideró que la cuantía de los sobornos fue “especialmente elevada” y que sus actos causaron “pérdidas graves” a los intereses del Estado y de la ciudadanía.

No obstante, la corte tuvo en cuenta atenuantes como la existencia de actos en grado de tentativa, la confesión de los hechos, la entrega voluntaria de información sobre buena parte de los sobornos que los investigadores aún no conocían, el reconocimiento de culpabilidad, el arrepentimiento y la devolución activa de los bienes ilícitos.

La sentencia se suma a otros casos recientes que han afectado a altos cargos vinculados a Chongqing, entre ellos el exalcalde Hu Henghua.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de organismos estatales.

La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.