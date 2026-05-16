Panamá, 16 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cita en Pekín

    China confirma la visita de Estado de Putin para los próximos martes y miércoles

    EFE
    China confirma la visita de Estado de Putin para los próximos martes y miércoles
    El presidente ruso Vladímir Putin y el chino Xi Jinping en febrero de 2022. EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN / SPUTNIK

    El Gobierno de China confirmó este sábado la visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin, para los próximos martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump.

    +info

    Seis claves que dejó la reunión entre Estados Unidos y China tras la visita de Trump a PekínTrump califica su visita a China de ‘muy exitosa e inolvidable’, según PekínTrump llevó a China a los dueños del poder tecnológico y financiero

    El Ministerio de Asuntos Exteriores compartió la información en un breve comunicado en el que únicamente detalló las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana a China, por invitación de Xi.

    El jueves, el Kremlin anunció que Putin viajaría a China “muy pronto” y que los preparativos ya habían concluido, aunque sin precisar una fecha concreta.

    Trump finalizó este viernes su visita a China —la primera de un presidente estadounidense en casi una década—, en la que ha tratado con su homólogo chino desde asuntos comerciales, a la cuestión de Taiwán o la guerra en Irán.

    Según el diario hongkonés South China Morning Post, será la primera vez que China reciba en el mismo mes, fuera de un contexto multilateral, a los líderes de las dos potencias, reflejo de los esfuerzos de Pekín por gestionar sus relaciones con ambas y posicionarse como un actor clave en un orden mundial cada vez más fragmentado.

    China y Rusia han protagonizado un estrechamiento de sus lazos en los últimos años. Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Pekín la “amistad sin límites” entre sus naciones.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más
    • Aprueban $7.5 millones para indemnizar a consorcio del fallido nuevo Oncológico. Leer más
    • Demandan facultad de Contraloría para aplicar licencias sin sueldo por investigación. Leer más
    • Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas. Leer más
    • Las confesiones de la exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi. Leer más
    • Presidenta de Costa Rica eleva el tono del conflicto comercial con Panamá y lo traslada a Cancillería. Leer más