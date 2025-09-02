China recuerda su papel como uno de los ‘Cuatro Grandes’ en la Segunda Guerra Mundial tras 80 años de la victoria sobre Japón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este 3 de septiembre China conmemora 80 años de su victoria en la “Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa”, un conflicto que se extendió por 14 años (1931-1945) y que dejó una huella imborrable en la historia nacional y mundial.

En el país asiático esta fecha no es solo considerada como un triunfo, sino como un episodio clave en la Segunda Guerra Mundial, a tal punto, de conmemorarlo con un desfile militar, que además de realizarse cada 10 años, promete mostrar el poderío militar de China.

Para el pueblo chino, el conflicto con Japón inició tras el Incidente de Mukden en 1931, en donde un tramo del Ferrocarril del Sur de Manchuria, hoy Shenyang, China, fue dinamitado por oficiales japoneses para justificar la ocupación de dicha región.

Dentro de los episodios violentos resalta también La masacre de Nanjíng, una serie de crímenes cometidos entre finales de 1937 e inicios de 1938 por el Ejército Imperial Japonés en la ciudad de Nanjíng, entonces capital de la República de China, durante la segunda guerra sino-japonesa.

Los crímenes de guerra cometidos durante esta masacre incluyen la violación masiva de mujeres, la matanza de civiles y prisioneros de guerra y se estima que murieron más de 300,000 ciudadanos chinos.

De acuerdo con historiadores chinos, las ejecuciones comenzaron con el pretexto de eliminar los soldados chinos disfrazados de civiles, sin embargo, de acuerdo con documentos publicados en el 2007 por Estados Unidos, afirman que inocentes fueron señalados como combatientes y posteriormente ejecutados.

La ocupación del ejército japonés “sentó las bases para el lugar de China en el orden internacional contemporáneo”, según afirma el profesor Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales y director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad Renmin de China.

Wang subrayó que el conflicto marcó el preludio de la Segunda Guerra Mundial. “China fue la primera nación en levantar la bandera de resistencia armada contra la agresión fascista, forjando el ‘teatro principal de Oriente’ de la guerra antifascista”, afirmó.

El académico destacó que la prolongada resistencia china, que se extendió por 14 años hasta 1945, obligó a Japón a destinar la mayor parte de sus fuerzas terrestres al frente chino, debilitando así su capacidad de expansión en otras regiones.

“Fue un sacrificio inmenso, pero decisivo para acelerar la derrota del fascismo a nivel mundial”, señaló.

De igual forma, explicó que la victoria de 1945 no fue un regalo de potencias extranjeras, sino un triunfo conquistado “con sangre y sacrificio”.

Esta gesta, aseguró, permitió que China emergiera como potencia en la posguerra y se convirtiera en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

“La Guerra de Resistencia no fue solo un asunto de China, sino de toda la humanidad. Fue la primera gran guerra de liberación nacional en la que el pueblo chino logró una victoria completa en casi un siglo, abriendo un camino de rejuvenecimiento histórico”, enfatizó.

Por su parte, la doctoranda Yajie Zhao de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, subrayó que el esfuerzo bélico de China le dio un lugar central en el nuevo sistema internacional de posguerra, al ser reconocida como uno de los “Cuatro Grandes Aliados” junto a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética.

“China no solo fue un miembro fundador de la ONU, sino también uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eso reflejó el reconocimiento mundial a sus sacrificios y cimentó su papel en la gobernanza global”, señaló.

Explicó también que la Declaración de El Cairo de 1943, que ordenaba la devolución de Manchuria, Taiwán y las islas Pescadores a China por parte de Japón, se convirtió en el fundamento legal para la restitución de esos territorios.

Sin embargo, afirmó que tras la guerra civil china en 1949 y la retirada del Partido Nacionalista Chino (KMT) a Taiwán, la isla quedó marcada como un “problema histórico derivado de la guerra”, agravado después por la intervención estadounidense durante la Guerra de Corea. “El principio de una sola China es un hecho histórico y un consenso internacional”, enfatizó Zhao.

Cabe resaltar que, tras la victoria del Partido Comunista Chino, el 1 de octubre de 1949 se realizó la proclamación de la República Popular China.

Para la población china, el 3 de septiembre también representa su renovación como nación.

El gobierno chino tiene preparado para este año, una serie de actividades oficiales, culturales y artísticas que tendrán lugar en la capital del país, Beijing, la cual está fuertemente custodiada por agentes policiales y militares.

Las actividades contarán con la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin; el líder norcoreano, Kim Jong Un; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, entre otros.

El lema de la conmemoración será “Recordar la historia, honrar a los mártires, valorar la paz y abrir el futuro”, un mensaje que, según las autoridades, busca mantener viva la memoria histórica, defender el orden internacional basado en la Carta de la ONU y promover la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad.

Como parte de las iniciativas culturales, se inauguró la renovación del Museo de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa, que amplió su espacio a más de 52,000 metros cuadrados y exhibe más de 3,200 reliquias y 1,500 fotografías históricas, muchas de ellas mostradas por primera vez.

Consultados sobre la postura de Japón frente a estas conmemoraciones, portavoces chinos reiteraron que “proteger la verdad histórica y mantener una visión correcta de la historia es una cuestión de justicia internacional y paz mundial”, instando a Tokio a enfrentar con honestidad su pasado y abandonar cualquier intento de reinterpretar o distorsionar los hechos de la guerra.