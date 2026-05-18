Panamá, 18 de mayo del 2026

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    China: terremoto de 5.2 sacude Guangxi y deja víctimas mortales

    EFE
    China: terremoto de 5.2 sacude Guangxi y deja víctimas mortales
    Las autoridades informaron de cinco sismos de magnitudes entre 2.2 y 3.2 antes y después del temblor principal. Imagen tomada de redes sociales

    Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió este lunes la región meridional china de Guangxi, causando al menos dos muertos, un herido y la evacuación de unas 7,000 personas, informaron medios estatales.

    El sismo se produjo el distrito de Liunan (ciudad de Liuzhou) a las 00:21 hora local (16:21 GMT del domingo) a una profundidad de ocho kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, que situó el epicentro en las coordenadas 24.38 grados de latitud norte y 109.26 grados de longitud este.

    La agencia oficial Xinhua informó en un primer balance de la muerte de dos personas, otra desaparecida, mientras que la cadena estatal CCTV indicó posteriormente que los equipos de rescate localizaron a las 11:10 hora local (03:10 GMT) a la última persona atrapada en la zona afectada de la comunidad de Taiyangcun, en el municipio homónimo del distrito de Liunan.

    Según la cadena, el superviviente fue rescatado con signos vitales estables y trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

    La sacudida se sintió en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning, de acuerdo con medios estatales.

    La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia tras el terremoto y coordinó a los servicios de emergencias, bomberos y seguridad pública para las tareas de búsqueda, rescate y traslado de la población afectada.

    Las autoridades iniciaron además una revisión de viviendas, sistemas de suministro de agua y electricidad, carreteras principales, puentes, minas y puntos con riesgo de desastres geológicos.

    EFE

    Agencia de noticias


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