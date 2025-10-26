China y Estados Unidos inician su segunda jornada de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las delegaciones de China y Estados Unidos iniciaron este domingo su segunda jornada de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, a donde hoy llega el presidente estadounidense, Donald Trump, en su primera gira por Asia de este mandato, con una reunión con su par chino, Xi Jinping, como el principal objetivo.

“Las delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron nuevamente este domingo para la segunda jornada de conversaciones sobre asuntos económicos y comerciales”, apuntó la agencia oficial Xinhua en un breve despacho al inicio de la reunión, que arrancó sobre las 09:00 hora local (01:00 GMT) en la Torre Merdeka 188 de la capital malasia.

Durante la primera jornada, celebrada el sábado, la delegación china, encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, mantuvo un encuentro de más de cinco horas con la parte estadounidense en este mismo rascacielos, sin que hasta el momento se hayan difundido detalles concretos sobre los avances del diálogo entre ambas potencias.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, partió el pasado miércoles a Malasia para reunirse con sus contrapartes chinos, en medio de una escalada en las tensiones comerciales tras nuevas restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras, cuya producción y exportación prácticamente monopoliza.

En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con elevar al 100% los gravámenes a los productos chinos a partir del 1 de noviembre, lo que podría aumentar las tasas efectivas hasta el 157%.

Durante una breve parada del Air Force One en Catar para repostar antes de despegar rumbo a Kuala Lumpur, Trump expresó este sábado su esperanza de lograr un “acuerdo completo” con Xi durante la reunión que, según la Casa Blanca, tienen previsto celebrar el próximo 30 de octubre en Corea del Sur.

“Quiero que nuestros agricultores estén bien protegidos. Y él (Xi) también quiere cosas. Vamos a hablar, por supuesto, sobre el fentanilo. El fentanilo está matando a mucha gente. Viene de China. Creo que tenemos muy buenas posibilidades de alcanzar un acuerdo realmente integral”, afirmó el republicano.

Las conversaciones comerciales en la capital malasia coincidirán este domingo con el arranque de la reunión de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar hasta el martes en Kuala Lumpur y que será la primera parada de una gira asiática de Trump que lo llevará también a Japón y Corea del Sur.