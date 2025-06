Científicos alertan de una enfermedad en Florida que amenaza a las estrellas de mar

Científicos de la Universidad de Florida (UF), Estados Unidos, alertaron de la llegada de la Enfermedad del Desgaste de las Estrellas de Mar (SSWD, en inglés), que causa la muerte de este animal en las aguas costeras del Atlántico en Florida, y que hasta ahora solo estaba extendida por el océano Pacífico.

El hallazgo, realizado por investigadores del Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) de la UF en Fort Lauderdale, reveló que esta enfermedad traspasó las aguas del Pacífico, donde lleva reduciendo las poblaciones de estrellas de mar durante más de una década, y ya está afectando al ecosistema marino de Florida, donde no se había registrado antes.

Esta expansión de la enfermedad en el océano Atlántico ataca principalmente a la estrella de mar de nueve brazos (Luidia senegalensis), según un estudio de Southeastern Naturalist, una especie que se caracteriza por tener, como indica su nombre, nueve elegantes y alargados brazos, y por ser un habitante nocturno de fondos arenosos de Florida, donde emerge de noche para cazar pequeños invertebrados.

Una observación realizada en julio de 2024 en el parque estatal John D. MacArthur Beach, en Palm Beach, mostró estrellas de mar con extremidades faltantes, heridas abiertas y cuerpos que se desintegraban en el fondo marino, lo que evidenció la propagación de la enfermedad, según el comunicado.

Se trata del primer caso documentado de esta enfermedad tanto en Florida como en esta especie concreta.

Los científicos señalaron que factores ambientales como las altas temperaturas del mar, las bajas mareas y la escorrentía de aguas pluviales pudieron haber contribuido a su expansión.

Los análisis de ADN no detectaron la presencia del densovirus, un patógeno de 2014 identificado como principal sospechoso de causar la SSWD a lo largo de la costa del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, lo que sugiere que este virus no está relacionado con los casos recientes en Florida.

La estrella de mar de nueve brazos es fundamental para mantener el equilibrio del ecosistema marino, según los científicos, pues ayuda a mover los sedimentos del fondo del mar y regula la cadena alimentaria al nutrirse de pequeños organismos.