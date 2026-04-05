Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un esfuerzo internacional para documentar la vida de las profundidades oceánicas de Japón ha confirmado el descubrimiento de 38 nuevas especies, tras una expedición de la Fundación Nippon–Nekton Ocean Census y la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC).

La misión de junio de 2025, realizada a bordo del buque de investigación Yokosuka y el sumergible tripulado Shinkai 6500, recolectó más de 528 especímenes. En octubre de 2025, taxónomos de todo el mundo se reunieron en la sede de JAMSTEC para un taller sobre descubrimiento de especies con el fin de verificar estos hallazgos y coordinar su publicación científica.

Entre estos descubrimientos destacan dos estudios revolucionarios: una exhaustiva investigación publicada en la revista Ecosphere, dirigida por el doctor Chong Chen, investigador de JAMSTEC, que revela un aumento de cinco veces en la biodiversidad conocida en las filtraciones frías de la Fosa de Nankai; y una investigación publicada en The Zoological Journal of the Linnean Society, dirigida por el doctor Naoto Jimi, que demuestra la notable historia evolutiva de los gusanos simbióticos que habitan en esponjas, los cuales han evolucionado para vivir en un entorno protegido.

En la cadena de montes submarinos de Shichiyo —una serie de picos volcánicos de aguas profundas situados entre 500 y 700 km al sureste de Tokio—, los investigadores descubrieron una intrincada relación biológica dentro de las esponjas de vidrio.

Estas esponjas construyen esqueletos de sílice, creando un hábitat rígido y translúcido. Se encontraron dos nuevas especies de gusanos poliquetos —Dalhousiella yabukii y Leocratides watanabeae— viviendo en simbiosis dentro de estas estructuras.

Las inmersiones en el monte submarino Shichiyo, hasta ahora prácticamente inexplorado, también revelaron: Cinco nuevas especies de langostas enanas, incluyendo el género Munidopsis; nuevas especies de vida marina, como octocorales, nemertinos, anfípodos y kinorrincos y la ampliación del área de distribución de varias especies que antes se consideraban raras o ausentes en aguas japonesas.