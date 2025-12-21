Panamá, 21 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Fiestas de fin de año

    Cientos de motoristas disfrazados de Papá Noel recorren Zamora con un fin solidario

    EFE
    Cientos de motoristas disfrazados de Papá Noel recorren Zamora con un fin solidario
    FOTODELDÍA - MADRID, 20/12/2025.- Motoristas ataviados con trajes de Papá Noel participan en la Papanoelada Motera, este sábado en Madrid. EFE/Sergio Perez

    Cientos de motoristas, disfrazados de Papá Noel, han recorrido las calles de Zamora y se han desplazado hasta las instalaciones del Banco de Alimentos para entregar productos en un evento solidario que cumple su novena edición.

    La denominada papanoelada motera surgió de un grupo de amigos que quiso trasladar a la ciudad del Duero una concentración de motos que también se desarrolla en otras ciudades como Sevilla para dar ambiente navideño y a la vez tener un componente solidario, según ha informado a EFE el organizador del evento, Joaquín Alonso.

    Cientos de motoristas disfrazados de Papá Noel recorren Zamora con un fin solidario
    Zamora vive un año más la celebración de la novena edición de la Papanoelada Motera que reúne a cientos de motoristas vestidos de Papá Noel para recorrer las calles del centro de la ciudad. EFE/ Mariam A. Montesinos

    Los motoristas, escoltados por la Policía Municipal, han partido de la Plaza Mayor y han recorrido calles del centro y de barrio como San Lázaro y San José Obrero antes de dejar productos no perecederos en el Banco de Alimentos y continuar la ruta hasta el barrio de La Candelaria.

    Allí, en el entorno del paseo de los Tres Árboles de Zamora ha concluido la concentración con un aperitivo y un refresco para brindar por la Navidad.

    Cientos de motoristas disfrazados de Papá Noel recorren Zamora con un fin solidario
    Zamora vive un año más la celebración de la novena edición de la Papanoelada Motera que reúne a cientos de motoristas vestidos de Papá Noel para recorrer las calles del centro de la ciudad. EFE/ Mariam A. Montesinos

    Aunque en su mayoría disfrazados con la barba blanca y el traje rojo de Papá Noel, algunos motoristas han acudido también con disfraces más modernos y ‘antinavideños’, como el del personaje del Grinch, algunos de ellos con moto verde incluida.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más
    • Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce. Leer más
    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más