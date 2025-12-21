Cientos de motoristas disfrazados de Papá Noel recorren Zamora con un fin solidario

Cientos de motoristas, disfrazados de Papá Noel, han recorrido las calles de Zamora y se han desplazado hasta las instalaciones del Banco de Alimentos para entregar productos en un evento solidario que cumple su novena edición.

La denominada papanoelada motera surgió de un grupo de amigos que quiso trasladar a la ciudad del Duero una concentración de motos que también se desarrolla en otras ciudades como Sevilla para dar ambiente navideño y a la vez tener un componente solidario, según ha informado a EFE el organizador del evento, Joaquín Alonso.

Zamora vive un año más la celebración de la novena edición de la Papanoelada Motera que reúne a cientos de motoristas vestidos de Papá Noel para recorrer las calles del centro de la ciudad. EFE/ Mariam A. Montesinos

Los motoristas, escoltados por la Policía Municipal, han partido de la Plaza Mayor y han recorrido calles del centro y de barrio como San Lázaro y San José Obrero antes de dejar productos no perecederos en el Banco de Alimentos y continuar la ruta hasta el barrio de La Candelaria.

Allí, en el entorno del paseo de los Tres Árboles de Zamora ha concluido la concentración con un aperitivo y un refresco para brindar por la Navidad.

Aunque en su mayoría disfrazados con la barba blanca y el traje rojo de Papá Noel, algunos motoristas han acudido también con disfraces más modernos y ‘antinavideños’, como el del personaje del Grinch, algunos de ellos con moto verde incluida.