    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Cierran escuelas y playas en la isla española de Ibiza por lluvias torrenciales

    Agence France-Presse (AFP)
    La autopista del aeropuerto de Ibiza, en el archipiélago español de Baleares, inundada el 30 de septiembre de 2025 debido a lluvias torrenciales. AFP

    Las turísticas islas españolas de Ibiza y Formentera cerraron sus playas y escuelas este martes debido a lluvias torrenciales que provocaron inundaciones.

    Los servicios de emergencia en las islas de Ibiza y Formentera, en el archipiélago de Baleares, enviaron un mensaje de alerta a los teléfonos celulares de los residentes instándolos a evitar los desplazamientos y las actividades al aire libre y a mantenerse alejados de arroyos, zonas bajas o sótanos.

    La agencia meteorológica española (Aemet) indicó que sobre Ibiza han caído lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado, debido al movimiento “muy lento” de la tormenta, indicó en un comunicado el gobierno regional de Baleares.

    La Aemet activó la mañana del martes una alerta roja, el nivel más alto, en Ibiza y Formentera por el “peligro extraordinario” por la posibilidad de “inundaciones y crecidas repentinas de cauces”, aunque en la tarde ya lo rebajó un escalón, a nivel naranja.

    Videos en redes sociales mostraban a personas caminando por el fango en una playa de Ibiza bordeada de palmeras, bares y restaurantes, mientras las sirenas de los vehículos de emergencia se escuchaban de fondo.

    En poblaciones de Ibiza el agua desbordó calles, arrastrando grandes contenedores de residuos y obligando a los vehículos a avanzar lentamente.

    Personal de la unidad de emergencias del ejército español estaba siendo desplegado para colaborar en labores de rescate desde la isla vecina de Mallorca y la península.

    En la región mediterránea de Valencia, el nivel de alerta se redujo este martes dos escalones, a amarillo, luego de haber estado el lunes en rojo.

    Las precipitaciones del lunes provocaron algunas inundaciones sin víctimas en la región, que hace un año registró 230 muertos por violentas tormentas.

    País en primera línea del calentamiento global, España es regularmente golpeada por lluvias torrenciales a finales del verano y en otoño.

    Agence France-Presse (AFP)


