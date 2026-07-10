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    Reporte

    Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 4,118

    Henry Cárdenas P.
    Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 4,118
    Personas retiran escombros de un edificio afectado por el doble terremoto en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

    La cifra de muertos por los dos terremotos en Venezuela asciende a 4,118, de acuerdo con el último reporte de las autoridades del país, divulgado este viernes 10 de julio.

    Unos 16 días después de los sismos de 7.2 y 7.5 que afectaron varias ciudades venezolanas, entre ellas La Guaira, las labores de remoción de escombros continúan, en medio de la esperanza de hallar sobrevivientes.

    Según los datos del Gobierno venezolano, se registran 16,740 personas heridas, 6,462 rescatadas y 86,794 familias atendidas.

    Además, se reporta la habilitación de 89 campamentos transitorios, en los cuales hay 17,266 personas. Además, hay 17,266 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 edificios colapsados.

    Los terremotos que devastaron varias zonas venezolanas el pasado 24 de junio llevaron a la movilización de rescatistas internacionales y ayuda humanitaria.

    En los días siguientes a la tragedia, participaron 3,454 rescatistas internacionales, 30,076 efectivos desplegados y 29,843 voluntarios.

    Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 4,118

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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