Cifras de la segunda vuelta electoral de Perú: 2 candidatos para 27 millones de votantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras los problemas surgidos el 12 de abril, la vigilancia en esta segunda vuelta se ha multiplicado, habrá en torno a 55,000 observadores distribuidos dentro y fuera del país.

La segunda vuelta electoral de Perú convocará este domingo a más de 27 millones de votantes que tendrán que elegir entre dos posturas encontradas, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en unos comicios que se mirarán con lupa tras los fallos logísticos ocurridos en la primera vuelta del 12 de abril.

1.- Dos candidatos opuestos

Fujimori ganó la primera vuelta con el 17.19 % % de los votos válidos, mientras que Sánchez fue segundo con un 12 %, y a solo 21,000 sufragios quedó en tercera posición el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien denuncia sin pruebas sólidas un fraude en su contra.

Una narrativa que fue alimentada por los problemas en la llegada del material electoral a varios centros de Lima, su bastión electoral, que pese a provocar graves retrasos y cobertura mediática, estas fallas afectaron al 0.65 % del total de locales en el país.

Es la cuarta vez que Fujimori se presenta elecciones presidenciales, tras haber perdido en las otras tres citas anteriores contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Por su parte, Sánchez es psicólogo, congresista y el único ministro de Castillo que duró los 16 meses de mandato del expresidente izquierdista de quien se declara heredero político, ha usado su simbólico sombrero y promete sacarlo de prisión.

Los últimos sondeos, que por ley no se pueden publicar en Perú, estimaban un empate técnico y una definición muy igualada.

En la primera vuelta hubo unos 3.4 millones de votos blancos y nulos, un numero superior al logrado por cualquier otro candidato, y en la semana de los comicios alrededor de un 13 % de los encuestados manifestó que votará en blanco, unido a un 7 % que se encuentra indeciso.

2.- Más de 1.2 millones de votantes en el exterior

Los 27.3 millones de peruanos votarán en 10,335 locales de votación dentro y fuera del país y las autoridades electorales han destacado que para esta segunda vuelta han aumentado los centros en el extranjero, donde están llamados al sufragio 1.2 millones de personas.

Este domingo habrá instaladas 2,506 mesas de votación en 219 locales para peruanos en el exterior, con las mayores concentraciones en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).

Otra particularidad es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha cambiado 549 mesas de votación por diferentes motivos, lo que afectará a más de 160.000 ciudadanos, especialmente en tres distritos de Lima.

3.- Unos 55,000 observadores

Tras los problemas surgidos el 12 de abril, la vigilancia en esta segunda vuelta se ha multiplicado, habrá en torno a 55,000 observadores distribuidos dentro y fuera del país, entre los cuales destaca una delegación internacional récord de 587 fiscalizadores de misiones de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras entidades.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) añadió a los 26,000 observadores 2,500 extra solo para fiscalizar la llegada de material electoral a los centros de votación de Lima y Callao y completan la alta cifra 14,000 observadores de la Defensoría del Pueblo, 7,000 del Ministerio Público y 5,000 de la organización civil Transparencia, entre otros.

En Perú, el sufragio es obligatorio, por lo que si no se acude a votar, la multa asciende a 110 soles (32 dólares) y si el miembro de mesa no aparece la sanción asciende a 275 soles (80 dólares). Las mesas abrirán este domingo a las 7:00 a.m. (hora local) y cierran a 5:00 p.m. (hora local).